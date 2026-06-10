Alpignano, ecco la nuova giunta guidata dal sindaco Steven Palmieri

Steven Palmieri, riconfermato sindaco di Alpignano il 25 maggio con il 57,97 per cento, ha firmato ieri pomeriggio le nomine per la sua nuova giunta: oltre al sindaco, ne faranno parte tre donne e due uomini. "Presentiamo una squadra pensata per accompagnare Alpignano in una fase nuova, con serietà, competenza e fiducia - afferma il primo cittadino di Alpignano - È una giunta che tiene insieme esperienza e rinnovamento. Ci sono percorsi diversi, sensibilità diverse e competenze che considero preziose per dare attuazione al programma presentato agli alpignanesi".

La squadra sarà composta da:

Chiara Priante, 42 anni, giornalista professionista, docente e consulente nel mondo della comunicazione: assessora con deleghe a Cultura, Musei e Biblioteche; Istruzione e Politiche educative; Accoglienza e inclusione; Legalità; Pari opportunità e politiche di genere; Antifascismo, Resistenza e Costituzione; Comunicazione.

Davide Montagono, 44 anni, imprenditore: assessore con deleghe ad Agricoltura, Attività produttive, Artigianato e Commercio. Fiere e Mercati. Turismo, Marketing territoriale e Decoro urbano. Eventi. Lavoro e Formazione professionale. Digitalizzazione e Intelligenza artificiale.

Ilaria Brancati, 57 anni, impiegata d'azienda: assessora con deleghe a Politiche sociali e della casa; Cura delle persone, famiglie, anziani e disabilità; Anagrafe, Elettorale, Stato civile, Servizi cimiteriali e URP; Cura e valorizzazione del Cimitero.

Morena Stroscia, 47 anni, medico di sanità pubblica con competenze nel campo "Ambiente e Salute": assessora con deleghe a Sostenibilità ambientale, Transizione ecologica e clima; Comunità energetica; Ambiente, Verde urbano e valorizzazione del fiume Dora; Riduzione degli sprechi e rifiuti; Trasporti e Mobilità sostenibile; Benessere degli animali; Pace.

Pierpaolo Barbiani, 56 anni, quadro direttivo in banca: assessore con deleghe a Volontariato e Associazionismo; Sport e Tempo libero; Gemellaggi e Cooperazione internazionale; Politiche comunitarie.

Il sindaco Steven Giuseppe Palmieri, 42 anni, manterrà le deleghe a Gentilezza; Rapporti istituzionali e Partecipate; Bilancio, Entrate, Controllo di gestione e Risorse umane; Urbanistica, Demanio, Patrimonio e Infrastrutture; Grandi opere, Lavori pubblici, Viabilità ed Edilizia scolastica; Polizia locale, Sicurezza e Protezione civile.

Il ruolo di vice sindaco sarà affidato, invece, a Davide Montagono, nel segno della continuità amministrativa e del lavoro svolto nel precedente mandato. Montagono e Barbiani facevano già parte della precedente giunta Palmieri, mentre Priante, Brancati e Stroscia sono i volti nuovi.

La giunta sarà, dunque, composta al 50 per cento da donne e al 50 per cento da uomini, contando anche il sindaco. «Non è solo un equilibrio numerico: è un valore aggiunto, perché una squadra più plurale legge meglio i bisogni della Città e può costruire risposte più complete» continua il primo cittadino».

Anche il consiglio comunale sarà parte centrale di questo percorso. Il voto ha consegnato alla maggioranza 7 consigliere e 3 consiglieri; con le surroghe legate alla nomina delle assessore e degli assessori, anche il gruppo consiliare raggiungerà una composizione paritaria.

La presidenza del consiglio comunale

Alla presidenza del consiglio comunale sarà proposto Alessio Caroni, 26 anni. Sarà il più giovane presidente del Consiglio comunale in carica del Piemonte tra i Comuni sopra i 15.000 abitanti e tra i primi 20 più giovani in Italia nello stesso perimetro.

"È una scelta di cui sono orgoglioso. La presidenza del consiglio comunale è un ruolo di garanzia, equilibrio e rispetto dell’assemblea. Affidarla a una persona giovane significa dire con chiarezza che le nuove generazioni non devono essere solo ascoltate: devono poter assumere responsabilità vere - spiega Palmieri - L’auspicio è che questa proposta possa essere votata all’unanimità dal consiglio comunale, come segnale condiviso di fiducia e rispetto verso un ruolo che appartiene a tutta l’assemblea".

Il nuovo mandato

"Fin dall’inizio del mandato vogliamo lavorare con un principio chiaro: crescita, valorizzazione e responsabilità diffusa. Per questo il percorso potrà prevedere momenti di alternanza, sia in giunta sia in consiglio comunale - spiega Palmieri - Non è instabilità: è un modo serio per far maturare esperienza amministrativa, consolidare competenze e permettere a più persone di contribuire al governo della nostra Città con ruoli chiari e obiettivi definiti".

In questa direzione, si inserisce anche la figura del consigliere delegato e della consigliera delegata, per rafforzare il raccordo tra giunta e consiglio e valorizzare competenze specifiche su temi e progetti del mandato. "Ringrazio tutte le consigliere e tutti i consiglieri eletti, chi entrerà in giunta e chi continuerà il proprio impegno dai banchi del Consiglio comunale. Ognuno avrà un ruolo importante - conclude Palmieri - Iniziamo questo nuovo mandato con responsabilità, entusiasmo e voglia di lavorare per Alpignano".