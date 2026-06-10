Venaria, presentata la nuova giunta comunale: al via il secondo mandato del sindaco Fabio Giulivi

A seguito delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio scorsi, il Sindaco Fabio Giulivi ha presentato ufficialmente la nuova Giunta comunale che lo affiancherà nel corso del suo secondo mandato consecutivo alla guida della Città di Venaria Reale.

Una squadra che unisce esperienza amministrativa e nuove energie, con diverse conferme e nuovi ingressi, per affrontare le sfide dei prossimi anni e proseguire il percorso di crescita e sviluppo della città. Una compagine amministrativa costruita per valorizzare competenze, capacità di ascolto e vicinanza al territorio, con l'obiettivo di dare continuità ai progetti avviati e promuovere nuove opportunità per la comunità venariese.

Il Sindaco Fabio Giulivi manterrà le deleghe a Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile, Salute, Comunicazione, Rapporti Istituzionali, Grandi Progetti Strategici, Fondi Europei e P.N.R.R.

Il ruolo di Vice Sindaco è stato affidato a Luigi Tinozzi, con deleghe a Bilancio, Tributi, Programmazione Economica, Controllo di Gestione, Personale, Società Partecipate e Sport.

Completano la Giunta:

• Giuseppe Di Bella: Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente, Ciclo dei Rifiuti, Welfare, Politiche Sociali della Casa, E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica), Convenzioni Gestionali e Patrimoniali A.T.C.

• Maurizio Russo: Lavori Pubblici, Manutenzione e Verde Pubblico, Logistica e Infrastrutture per Eventi e Manifestazioni, Patrimonio, Viabilità, Trasporti, Mobilità Sostenibile, Piano del Traffico e Parcheggi.

• Marta Barbara Santolin: Politiche Culturali della Città, Rapporti con la Reggia e il Parco La Mandria, Rapporti con la Fondazione per la Cultura Via Maestra, Biblioteca, Teatro e Hub della Cultura, Politiche Giovanili, Innovazione e Digitalizzazione, Sussidiarietà e Beni Comuni.

• Palmina Antonella Marchese: Istruzione, Sistema Educativo, Asili Nido, Disabilità, Famiglia, Politiche per la Terza Età e Pari Opportunità.

• Giuseppe Capogna: Commercio, Attività Produttive, Mercati, Artigianato, Politiche Attive del Lavoro, Innovazione Economica e Rapporti con le Categorie Economiche.

• Pamela Palumbo: Affari Generali, Servizi Demografici, Quartieri, Relazioni con il Cittadino, Anticorruzione e Trasparenza, Turismo ed Eventi, Terzo Settore e Associazionismo, Gemellaggi, Benessere e Tutela degli Animali.

«Presentiamo una squadra composta da persone competenti, motivate e profondamente legate alla nostra città. Alcuni amministratori proseguiranno il lavoro avviato negli anni passati, garantendo continuità ai numerosi progetti già in corso, mentre i nuovi ingressi porteranno entusiasmo, nuove idee e ulteriori competenze. A tutti ho chiesto impegno, capacità di ascolto e una presenza costante sul territorio, perché amministrare significa prima di tutto essere vicini ai cittadini e alle loro esigenze. Il grande risultato ottenuto alle elezioni, con oltre il 66% dei consensi, rappresenta per noi motivo di orgoglio, ma soprattutto una grande responsabilità. Una responsabilità ancora maggiore rispetto al 2020, perché i cittadini hanno scelto di rinnovarci la loro fiducia dopo aver valutato il lavoro svolto in questi cinque anni e mezzo. È un consenso ampio e significativo che interpretiamo come un incoraggiamento a proseguire nel percorso intrapreso, ma anche come un impegno a fare ancora meglio. I venariesi ci hanno affidato nuovamente la guida della città e intendiamo onorare questa fiducia con serietà, passione e determinazione, lavorando ogni giorno per costruire una Venaria Reale sempre più bella, vivibile e attenta ai bisogni della comunità», dichiara il Sindaco Fabio Giulivi.

La nuova squadra amministrativa si mette fin da subito al lavoro per dare attuazione al programma di mandato e rispondere alle esigenze della città, proseguendo nel dialogo con cittadini, associazioni, realtà economiche e istituzioni del territorio.

Il primo Consiglio comunale della nuova consigliatura è convocato per lunedì 15 giugno 2026 alle ore 18 presso la Sala del Consiglio comunale, momento che segnerà ufficialmente l'avvio dell'attività istituzionale del nuovo mandato amministrativo.