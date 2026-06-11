Centri estivi 2026 a Collegno, parte la stagione: 525 bambini coinvolti e servizi attivi anche ad agosto

Da lunedì 15 giugno a Collegno prende ufficialmente il via la stagione dei Centri Estivi 2026, un appuntamento atteso da famiglie, bambine e bambini che anche quest’anno potranno contare su un’offerta educativa ampia, diffusa e attiva per tutta l’estate, agosto compreso.

“I centri estivi rappresentano uno dei momenti più importanti dell’anno per la nostra comunità: un tempo di crescita, gioco e relazioni positive mentre le scuole sono chiuse e i genitori lavorano. Come Amministrazione abbiamo scelto di investire con convinzione per garantire a tutte e tutti pari opportunità di partecipazione, sostenendo le famiglie e rafforzando una rete educativa che è un vero patrimonio cittadino, assicurando un servizio anche nel mese di agosto e fino all’inizio della scuola a settembre. Grazie agli uffici che lavorano senza sosta per seguire le esigenze delle famiglie una ad una, grazie alle realtà accreditate con la Città di Collegno e grazie alle famiglie che si affidano a questo servizio” ha spiegato il sindaco, Matteo Cavallone.

Aggiunge l’assessora alle Politiche Educative, Clara Bertolo: “Quest’anno abbiamo ampliato ulteriormente il sostegno economico e potenziato i servizi dedicati alla disabilità, perché crediamo in un’estate inclusiva, accessibile e di qualità. Il lavoro con scuole, parrocchie ed enti accreditati dimostra quanto la collaborazione sul territorio possa generare risultati concreti per le famiglie. Un impegno condiviso che vuole essere un modello di comunità capace di prendersi cura dei più piccoli e sostenere concretamente i genitori nei mesi estivi”.

Una rete educativa che accoglie 525 bambine e bambini, accolti nelle sedi comunali gestite dagli enti accreditati Cooperativa 3e60, SpaziOmnibus, Ginnastica Paradiso, Auxilium, Sport Event Academy, Professional 2.0, e nelle parrocchie del territorio: Noi Sacro Cuore di Savonera, Madonna dei Poveri, Beata Vergine Consolata, San Lorenzo e San Giuseppe, San Massimo.

In totale, la Città ha erogato 3400 voucher a sostegno delle famiglie per l’abbassamento delle rette, confermando un impegno concreto per garantire la massima accessibilità ai servizi estivi. “Ma non solo - continuano Cavallone e Bertolo -. Un’attenzione concreta anche quest’anno è stata rivolta alle famiglie con minori disabili”.

Anche quest’anno il Comune rinnova infatti il proprio impegno verso l’inclusione: 44 famiglie con minori con disabilità usufruiranno, senza costi aggiuntivi, di un servizio educativo specializzato per cinque settimane, sette ore al giorno, gite comprese. Un intervento reso possibile grazie a un investimento complessivo di 180mila euro, cofinanziato con il Consorzio Ovest Solidale, che permette di garantire un’estate realmente accessibile e di qualità.

Infine, la notizia di questi giorni rivolta alle scuole primarie del III Circolo: Boselli, Calvino, Don Milani e Don Sapino. La dirigente scolastica Giovannetti ha infatti candidato il piano estate ai finanziamenti dei Fondi Strutturali Europei PNRR insieme alla Città di Collegno, ottenendo un contributo dedicato al supporto delle famiglie nei centri estivi. Il progetto prevede mattine coperte dai fondi europei, con giornate a tema anche dedicate alla magia, pomeriggi gestiti dal Comune di Collegno e un ricalcolo dei voucher in corso da parte dell’Ufficio Politiche Educative. Grazie a questa integrazione, le famiglie con ISEE più alto arriveranno a pagare 29 euro a settimana, rendendo il servizio ancora più accessibile.

La Città di Collegno augura buon inizio dei Centri Estivi a tutte le bambine, i bambini, le famiglie e all’Ufficio Politiche Educative che, con il loro lavoro quotidiano, trasformano l’estate in un tempo di crescita, cura e comunità.