Matinée di classica con Francesco Mazzonetto sulle musiche di Franz Liszt, Philip Glass e Sergej Rachmaninoff

Domenica 14 giugno alle ore 11.00 l’NH Collection Torino Piazza Carlina ospita la Matinée di classica: un'occasione di ascolto intima e inusuale, in un momento della settimana molto speciale.



Francesco Mazzonetto porterà le musiche di Franz Liszt, Philip Glass e Sergej Rachmaninoff. Con la moderazione di Marilena Lamanna, promotrice culturale, sarà presentata la V edizione dell'International Music Festival Musica Regina in Villa, in programma a Torino in Villa della Regina dal 28 giugno al 5 luglio sotto la direzione artistica del Maestro Mazzonetto.