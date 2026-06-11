Domenica 14 giugno alle ore 11.00 l’NH Collection Torino Piazza Carlina ospita la Matinée di classica: un'occasione di ascolto intima e inusuale, in un momento della settimana molto speciale.
Francesco Mazzonetto porterà le musiche di Franz Liszt, Philip Glass e Sergej Rachmaninoff. Con la moderazione di Marilena Lamanna, promotrice culturale, sarà presentata la V edizione dell'International Music Festival Musica Regina in Villa, in programma a Torino in Villa della Regina dal 28 giugno al 5 luglio sotto la direzione artistica del Maestro Mazzonetto.
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Cultura e spettacoli | 11 giugno 2026, 17:20
Matinée di classica con Francesco Mazzonetto sulle musiche di Franz Liszt, Philip Glass e Sergej Rachmaninoff
Domenica 14 giugno all’NH Collection Torino Piazza Carlina
Domenica 14 giugno alle ore 11.00 l’NH Collection Torino Piazza Carlina ospita la Matinée di classica: un'occasione di ascolto intima e inusuale, in un momento della settimana molto speciale.
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