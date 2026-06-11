Da Torino all'Europa. Intesa Sanpaolo - attraverso la sua divisione IMI corporate & investment banking - si conferma tra le banche leader del mercato europeo. Solo nel 2025, dicono i dati, escludendo l'Italia ha partecipato assieme ad altre banche a operazioni di finanziamento del valore complessivo pari a oltre 170 miliardi di euro, ma anche emissioni obbligazionarie per circa 60 miliardi di euro e non solo.
In occasione del 50° anniversario della presenza di Intesa Sanpaolo in Lussemburgo, una delegazione della Divisione IMI CIB, guidata dal Chief Mauro Micillo, presenta oggi a una rappresentanza della comunità economico-finanziaria del Granducato le più recenti e importanti operazioni concluse a livello europeo. “Le numerose operazioni finalizzate in Europa e i rilevanti risultati conseguiti nel 2025 e nel primo trimestre 2026 - dice Micillo - confermano la nostra solidità e il nostro dinamismo. Intesa Sanpaolo rafforza sempre di più la sua presenza sul mercato europeo nel Corporate Banking, nella finanza strutturata e nel mercato dei capitali ed è banca di riferimento nella finanza sostenibile". "Contiamo di crescere ancora nell’area - aggiunge -, grazie anche al volano degli investimenti avviati dall’UE in settori chiave come la transizione climatica, le infrastrutture digitali, l’aerospazio e la difesa, la Blue Economy e la salute”.
Tra le principali operazioni che hanno visto Intesa svolgere un ruolo chiave, ci sono la collocazione obbligazionaria di Telefonica, ma anche i bond di Mercedes-Benz e Coca Cola HBC. Altre operazioni hanno riguardato il green bond di Engie (Francia) e iniziative legate a Belfius (2026, Belgio), EDF - Électricité de France e altri ancora tra Svezia, Germania, Francia e così via.
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Economia e lavoro | 11 giugno 2026, 12:10
Intesa Sanpaolo, non solo Italia: il 2025 ha visto un ruolo di protagonista anche in Europa per oltre 170 miliardi di euro
Tante le operazioni che hanno visto il gruppo bancario in prima fila, tra emissioni di obbligazioni e altre attività. I territori coinvolti spaziano dalla Francia alla Spagna, fino a Svezia e Germania. Micillo: "Solidità e dinamismo"
Da Torino all'Europa. Intesa Sanpaolo - attraverso la sua divisione IMI corporate & investment banking - si conferma tra le banche leader del mercato europeo. Solo nel 2025, dicono i dati, escludendo l'Italia ha partecipato assieme ad altre banche a operazioni di finanziamento del valore complessivo pari a oltre 170 miliardi di euro, ma anche emissioni obbligazionarie per circa 60 miliardi di euro e non solo.