Intesa Sanpaolo, non solo Italia: il 2025 ha visto un ruolo di protagonista anche in Europa per oltre 170 miliardi di euro

Da Torino all'Europa. Intesa Sanpaolo - attraverso la sua divisione IMI corporate & investment banking - si conferma tra le banche leader del mercato europeo. Solo nel 2025, dicono i dati, escludendo l'Italia ha partecipato assieme ad altre banche a operazioni di finanziamento del valore complessivo pari a oltre 170 miliardi di euro, ma anche emissioni obbligazionarie per circa 60 miliardi di euro e non solo.

In occasione del 50° anniversario della presenza di Intesa Sanpaolo in Lussemburgo, una delegazione della Divisione IMI CIB, guidata dal Chief Mauro Micillo, presenta oggi a una rappresentanza della comunità economico-finanziaria del Granducato le più recenti e importanti operazioni concluse a livello europeo. “Le numerose operazioni finalizzate in Europa e i rilevanti risultati conseguiti nel 2025 e nel primo trimestre 2026 - dice Micillo - confermano la nostra solidità e il nostro dinamismo. Intesa Sanpaolo rafforza sempre di più la sua presenza sul mercato europeo nel Corporate Banking, nella finanza strutturata e nel mercato dei capitali ed è banca di riferimento nella finanza sostenibile". "Contiamo di crescere ancora nell’area - aggiunge -, grazie anche al volano degli investimenti avviati dall’UE in settori chiave come la transizione climatica, le infrastrutture digitali, l’aerospazio e la difesa, la Blue Economy e la salute”.



Tra le principali operazioni che hanno visto Intesa svolgere un ruolo chiave, ci sono la collocazione obbligazionaria di Telefonica, ma anche i bond di Mercedes-Benz e Coca Cola HBC. Altre operazioni hanno riguardato il green bond di Engie (Francia) e iniziative legate a Belfius (2026, Belgio), EDF - Électricité de France e altri ancora tra Svezia, Germania, Francia e così via.