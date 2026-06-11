A San Germano Chisone si passeggia sotto le stelle

Tra musica, cielo e natura, la Pro Loco di San Germano Chisone, con il patrocinio del Comune, ripropone la camminata notturna ‘Sotto le stelle’. La meta scelta è il Colle Lazzarà, a 1595 metri di altitudine, punto che collega Perrero con Pramollo.

Sabato 13 il ritrovo sarà alle ore 17 in piazza Martiri della Libertà, davanti alle scuole di San Germano Chisone. Da lì si proseguirà con auto proprie fino a Pramollo, all’area attrezzata lungo la strada per il colle, per poi iniziare una camminata leggera di circa 45 minuti, ma sarà possibile raggiungere il colle anche in auto, se necessario. Alle ore 19,30 è previsto un pic-nic libero con cena al sacco. Il rientro è previsto intorno alle 22,30-23.

La passeggiata, accessibile e adatta a persone di tutte le età, offrirà l’opportunità di osservare il cielo notturno. Momento centrale della serata sarà una piccola introduzione al cielo stellato, dedicata a pianeti, stelle e universo, a cura di Marco Varvello, che accompagnerà i partecipanti in un primo sguardo guidato e comprensibile alla volta celeste. È previsto anche un momento musicale in acustico con gli ospiti Stefano Protto al violino e Claire Vincent al clarinetto.

La difficoltà del percorso è indicata come facile. Si consiglia comunque abbigliamento tecnico, scarponcini adeguati, lampada o torcia obbligatoria, una coperta e un indumento caldo per la serata. Il costo di partecipazione è di 10 euro.

Per prenotazioni e informazioni, è possibile contattare il 353 4836926 o scrivere a prolocosangermano@gmail.com