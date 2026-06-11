A Torre Pellice Zagrebelsky presenta il libro sulla memoria delle sue radici valdesi

Due appartenenze, quella valdese e quella russa, della famiglia di Gustavo Zagrebelsky, a cui il professore ritorna nel suo libro ‘Memoria di casa – Dalla Russia alle Valli Valdesi’, edito da Einaudi, che verrà presentato venerdì 12 giugno, alle 17, nell’Aula Sinodale di via Beckwith 2.

L’evento è organizzato dalla Fondazione Centro culturale valdese, con la partnership della Chiesa Valdese di Torre Pellice. Partendo dall’incontro tra Jean e Lisín, padre e madre di Zagrebelsky, di cui si parla nel volume, con l’autore converseranno sui temi della memoria e delle radici familiari il pastore valdese William Jourdan, rappresentante della Tavola Valdese, e il professore Michele Vellano, vicepresidente della FCcv. La partecipazione libera.

“Zagrebelsky è un nostro punto di riferimento e soprattutto un pezzo del suo libro riguarda le valli valdesi, dove lui è nato. È interessante capire come un personaggio di cultura internazionale abbia coniugato questa dimensione identitaria”, commenta Bruna Peyrot, presidente della FCcv.