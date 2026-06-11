Il 21 giugno sullo Chaberton si rievoca la battaglia delle Alpi del giugno 1940

Sabato 20 e domenica 21 giugno per iniziativa dell’associazione “Monte Chaberton - 515ª Batteria G.a.F.” è in programma la commemorazione storica della Battaglia delle Alpi del giugno 1940. L’associazione che organizza l’evento è nata con lo scopo di promuovere studi e ricerche storiche riguardanti gli eventi bellici del giugno 1940 in alta Valle di Susa, in particolare i fatti che videro protagonista la batteria fortificata più alta d’Europa: quella dello Chaberton, a quota 3.130 metri d’altitudine. La manifestazione è patrocinata dal Ministero della Difesa, dalla Regione Piemonte, dal Consiglio Regionale del Piemonte, dalla Città metropolitana di Torino, dal Comune di Cesana Torinese e dell’Unione Comuni Olimpici Via Lattea.

20 giugno alle 10,30 dalla piazza Vittorio Amedeo , antistante il Comune di Cesana

Torinese, partirà la sfilata per le vie del paese, seguita dalla cerimonia militare al

monumento ai Caduti dello Chaberton, alla presenza delle autorità civili e militari. A seguire la commemorazione dei Caduti nella porzione militare del cimitero, insieme all’Associazione dei Veterani della 40ª Batteria del Gruppo Artiglieria da Montagna “Susa d’fer”. Dalle 14 in avanti sarà possibile partecipare alle visite guidate alla mostra storica permanente “Guerra sulle Alpi” nei locali del Palazzo delle Feste di Bardonecchia , in piazza Valle Stretta 1. 21 giugno alle 7 al la frontiera italo-francese di Claviere è in programma il ritrovo di una delegazione di rievocatori italiani e francesi che saliranno al Monte Chaberton. La commemorazione in vetta inizierà alle 11,30 con l’alzabandiera e gli onori ai Caduti, seguiti dalla celebrazione di una Messa al campo, dalla lettura della Preghiera dell’Artigliere e dalla deposizione di corone in onore dei caduti. La salita allo Chaberton, pur essendo di tipo escursionistico, potrà essere annullata in caso di condizioni meteo avverse e necessita di un’appropriata attrezzatura.

Per maggiori informazioni e per conoscere la storia della Batteria del Monte Chaberton si può consultare il portale Internet www.montechaberton.it