La Croce Rossa di Beinasco scende in piazza a Torino

Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Beinasco scende in piazza a Torino. Domenica 14 giugno, in occasione della manifestazione che animerà Corso Traiano, i volontari saranno presenti con uno stand interamente dedicato all’area sociale per incontrare la cittadinanza e presentare un bilancio di fondamentale importanza: i primi quattro anni di attività dello Sportello d'Ascolto sulla violenza di genere.

​L'evento rappresenta una vetrina cruciale per far conoscere da vicino i servizi gratuiti e di supporto che la Croce Rossa offre quotidianamente sul territorio, consolidando il proprio ruolo di punto di riferimento non solo per l’emergenza-urgenza, ma anche per il tessuto sociale e il contrasto alle vulnerabilità.

​"Siamo davvero lieti e orgogliosi di essere stati coinvolti in questa manifestazione" – spiega il referente del Comitato CRI di Beinasco, A. Travaglini. "Per noi si tratta di una preziosa opportunità per diffondere le nostre attività e per ricordare a chiunque si trovi in una situazione di difficoltà che non è solo. Portare lo Sportello d'Ascolto fuori dalla nostra sede e direttamente tra la gente, in un contesto di grande affluenza come Corso Traiano, è il modo migliore per abbattere il muro dell'isolamento".

​Quattro anni al fianco delle donne

​Presso lo stand dell'area sociale, i cittadini potranno dialogare con gli operatori e approfondire il lavoro svolto dallo Sportello d'Ascolto nei suoi primi quattro anni di vita. Nato con l’obiettivo di offrire uno spazio sicuro, protetto e totalmente confidenziale, lo sportello accoglie e supporta le vittime di violenza di genere attraverso: aAscolto empatico e non giudicante da parte di personale formato; oOrientamento ai servizi del territorio (centri antiviolenza, supporto legale e psicologico); cCampagne di sensibilizzazione per scardinare la cultura della violenza.

​La presenza della Croce Rossa di Beinasco alla giornata del 14 giugno vuole lanciare un messaggio forte e chiaro: la lotta alla violenza di genere è una responsabilità collettiva che si combatte ogni giorno, un passo alla volta, partendo dall'informazione e dalla vicinanza ai cittadini.