Nuova carta d'identità elettronica, 1400 cittadini di Chieri ancora sprovvisti

Nonostante il grande sforzo organizzativo da parte dello Sportello del Cittadino e la campagna di comunicazione istituzionale, attualmente nella Città di Chieri risultano ancora in circolazione 1.400 carte di identità cartacee (erano 2.870 alla data del 15 aprile 2026).

A partire dal 3 agosto 2026 tutte le carte di identità cartacee ancora in corso di validità non saranno più valide come documento di identità, perdendo ogni efficacia giuridica, indipendentemente dalla data di scadenza, e non potranno più essere utilizzate per viaggiare nei Paesi UE. La CIE è indispensabile anche per poter accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione (in alternativa allo Spid), per viaggiare e per attivare la firma digitale con CIESign.

Afferma il Sindaco Alessandro Sicchiero: «Voglio ancora una volta lanciare un appello ai nostri concittadini: non aspettate che arrivi la fine di luglio ma attivatevi adesso e prendete un appuntamento allo Sportello. In diverse città italiane i cittadini si lamentano perché non riescono a prenotare un appuntamento per la CIE; a Chieri, invece, i posti ci sono. Spero che ad agosto siano davvero pochi coloro che “scopriranno” di essere “senza identità”».

Dal mese di giugno fino a sabato 12 settembre sono a disposizione ben 2.053 slot, non solo per il rilascio delle CIE ma anche per rinnovi naturali, furti, smarrimenti, Aire, ecc.

In tutti i giorni di apertura del servizio è previsto uno Sportello in più dedicato unicamente alle CIE: è stata incrementata un’ora di apertura tutte le mattine del lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 12.30 alle 13.30 solo per le CIE (in particolare per venire incontro agli operatori economici, esercenti e lavoratori); è prevista fino al 2 luglio un’apertura straordinaria tutti i giovedì dalle 14.00 alle 18.00, con 4 sportelli aperti e solo dedicati alle CIE. Inoltre, sono previste anche aperture straordinarie al sabato, ad esempio sabato 27 giugno (dalle 9.00 alle 14).

Per chiedere il rilascio della CIE è indispensabile prendere un appuntamento:

1) Accedendo al portale www.prenotazionicie.interno.gov.it

2) Per chi avesse difficoltà ad utilizzare le modalità telematiche, recandosi di persona allo Sportello del Cittadino (via Palazzo di Città, 10).

Tutte le informazioni sono disponibili sul portale dei servizi al cittadino https://sportellotelematico.comune.chieri.to.it/ , procedimento telematico: "Chiedere il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE)" oppure sul sito del Comune www.comune.chieri.to.it/it/news/addio-alla-carta-didentita-cartacea

Una volta ottenuto l’appuntamento allo Sportello, occorrerà presentarsi con tutti i documenti necessari (ad esempio, vecchia carta di identità cartacea, il codice fiscale o la tessera sanitaria, una fototessera, che può anche essere digitale ed essere caricata attraverso il portale utilizzato per la prenotazione o inviata alla mail cie@comune.chieri.to.it. Si può pagare in contanti o tramite Pos).