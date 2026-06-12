Anche i clown vanno a scuola: a Villar Perosa sono in arrivo nasi rossi da tutto Piemonte

Momomiao arriverà a Villar Perosa da Bergamo per insegnare ad usare i colori, Volpe invece da Cuneo per aiutare a riscoprire il sapore delle cose antiche. Mentre i torinesi Skate e Saccottello mostreranno come si può improvvisare anche nel gioco. Questi sono solo alcuni dei formatori che si apprestano ad accogliere domenica 14, al Parco del Bacino, oltre cento clown.

Si svolge proprio a Villar Perosa, infatti, il terzo raduno regionale delle Vip (Viviamo in positivo) piemontesi, le associazioni di clown impegnati in attività sociali.

“È un’occasione di conoscenza reciproca, di formazione e allenamento con workshop tenuti da trainer e formatori in arrivo da tutta regione, ma anche da fuori”, spiega clown Piriciof, nome d’arte di Mario Marino, presidente di Vip Pinerolo. È stato lui a organizzare l’incontro assieme ad Amica (Lorena Piga), Sofiatina (Mara Palmero) e Caffellatte (Tiziana Capello): “Il primo raduno si è svolto al Parco La Mandria di Venaria, il secondo ad Alessandria. Ed è proprio dal gruppo Vip alessandrino che, lo scorso anno, il nostro direttivo ha raccolto con entusiasmo il testimone”.

Al momento si sono già iscritti all’evento 137 clown che lavoreranno nella parte nord del Parco del Bacino, quella adiacente ai campi sportivi. Le attività comuni, e i workshop, partiranno alle 8 per andare avanti fino alle 18: “Il raduno si concluderà con la cena preparata dalla Pro loco di Villar Perosa che collabora all’iniziativa, ma anche il Comune ha voluto sostenere il raduno, patrocinandolo”.