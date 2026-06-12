Grugliasco accende l’estate: oltre 50 giorni di musica, spettacoli e food al Parco Porporati

Oltre cinquanta giorni di eventi, musica dal vivo, spettacoli, food e relax nel cuore verde della città. Dal 12 giugno all’8 agosto 2026 il Parco Porporati ospita la quarta edizione di “R.Estate al Parco”, la manifestazione estiva ideata e organizzata da Bis Eventi in collaborazione con Soul-Food Music Factory, con il sostegno della Città di Grugliasco e della Società Le Serre.

Con ingresso gratuito e apertura quotidiana dalle 11 alle 24, l’evento si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’estate dell’area ovest torinese, capace di trasformare il Parco Porporati in un luogo di incontro, socialità e intrattenimento per tutte le età.

Quattro sono i pilastri che hanno decretato il successo della manifestazione: una programmazione musicale ampia e trasversale, un’offerta food pensata per famiglie e gruppi di amici, il suggestivo “Garden of Lights” che illumina il parco al tramonto e un’area da vivere durante tutta la giornata con spazi dedicati alla lettura, al picnic e al relax.

Il palco immerso nel verde sarà il cuore pulsante della rassegna, con concerti che spaziano dal rock al pop, dal jazz al soul, fino alle sonorità caraibiche e sudamericane. Grande attenzione sarà riservata anche alle nuove contaminazioni artistiche che uniscono musica, teatro, storytelling e cinema, novità assoluta di questa edizione.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano i tributi dedicati a grandi icone della musica italiana e internazionale come Lucio Dalla, Zucchero Fornaciari, Queen e Amy Winehouse.

Ad aprire il cartellone, venerdì 12 giugno, sarà il cantautore torinese Cico Moreno con il suo trio. Reduce dall’esperienza televisiva a The Voice Senior su Rai 2 nella squadra di Nek, porterà sul palco il suo coinvolgente repertorio dal sapore mediterraneo.

Nel programma trovano spazio anche alcuni degli artisti più apprezzati dal pubblico delle passate edizioni, tra cui Sergio Moses e Tony De Gruttola, il trio Organ Logistics guidato dal celebre hammondista Alberto Marsico con Diego Borotti e Alessandro Minetto, e la Cipo Sugar Band con il suo omaggio a Zucchero.

Tra le novità del 2026 spiccano i FUNKYTUDE, progetto funky-fusion dei musicisti torinesi Andrea Mignone e Andrea Manzo, protagonisti negli ultimi mesi di un importante successo sui social e di collaborazioni con artisti del calibro di Nate James e Neja.

Spazio inoltre a produzioni originali e multidisciplinari come ANONIMA SONORA, viaggio musicale e narrativo nel cinema poliziottesco degli anni Settanta, e L’ULTIMA LUNA, emozionante tributo a Lucio Dalla che intreccia musica, teatro e racconto.

Durante tutta la manifestazione saranno attivi i chioschi del parco con proposte dolci e salate per ogni momento della giornata. Dalle 18.30 aprirà inoltre il Dehor Garden, dedicato ad aperitivi, cene informali, taglieri e drink da gustare accompagnati dalla musica dal vivo.

Si rinnova anche la collaborazione con TOradio FM 88.5, che racconterà l’evento per tutta l’estate attraverso dirette, dj set, animazione e momenti di coinvolgimento del pubblico.