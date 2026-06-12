Moda, musica e sogni ad Avigliana: in passerella il talento delle allieve di JAVÌ

Moda e musica, cultura e condivisione. Sono questi gli ingredienti del ricco fine settimana organizzato dall'Associazione Vita e Pace che trasformerà la suggestiva Chiesa di Santa Maria Maggiore di Avigliana in un luogo d’incontro dove moda, creatività, sogni e talento s’incontreranno in un pomeriggio speciale dedicato all'espressione di sé attraverso l'arte sartoriale.

Domenica 14 giugno alle ore 16.30 andrà in scena "Personalità cucite su misura", una sfilata di moda curata da JAVÌ – Scuola Moda e Sartoria di Jessica Avitabile, realtà creativa e formativa presente sul territorio che negli ultimi anni ha saputo coinvolgere persone di tutte le età nella scoperta del mondo della moda e del cucito. L'evento rende omaggio a Madeleine Vionnet, una delle figure più rivoluzionarie della moda del Novecento, della cui nascita ricorre quest'anno il 150° anniversario.

Nata il 22 giugno 1876, la stilista francese è considerata una pioniera dell'alta moda e una delle donne che hanno contribuito a trasformare profondamente il modo di vestire e di pensare il corpo femminile. Fondatrice della prestigiosa Maison Vionnet, Madeleine liberò le donne dai rigidi corsetti e dalle strutture costrittive della moda ottocentesca, introducendo un nuovo concetto di eleganza fondato sulla libertà di movimento e sulla valorizzazione naturale della figura.

La sua intuizione più celebre fu il rivoluzionario taglio in sbieco, una tecnica che prevede il taglio del tessuto a quarantacinque gradi rispetto alla trama e all'ordito: una lavorazione ancora oggi largamente utilizzata, che permette di ottenere capi fluidi, morbidi e aderenti, capaci di accompagnare il corpo con naturalezza. Gli iconici abiti da sera indossati dalle dive di Hollywood negli anni Trenta e Quaranta ne sono una testimonianza ancora attuale. A reinterpretare il messaggio innovativo della Vionnet saranno le creazioni realizzate dalle allieve della scuola JAVÌ, nate da un percorso di studio, passione e sperimentazione. Ad accompagnare la sfilata sarà il giovane talento pianistico Samuele Tozzi, che contribuirà a creare un'atmosfera elegante e coinvolgente. Dietro il progetto JAVÌ c'è la storia di Jessica Avitabile, laureata in Architettura e fondatrice della scuola. Una storia che parla di coraggio, passione e determinazione.

"Non provengo da una famiglia di sarte e non ho avuto nessuno che m’insegnasse quest'arte. Ho costruito tutto da zero credendo ogni giorno in un sogno che sembrava troppo grande. È questo il messaggio che cerco di trasmettere alle mie allieve: se credi davvero in ciò che fai, puoi costruire qualsiasi cosa desideri. Per me la sartoria è un'altra forma di architettura: si progettano idee, si costruiscono emozioni e si dà forma alla personalità di chi indossa ciò che si crea". Nella scuola convivono esperienze, età e obiettivi diversi: c'è chi sogna di trasformare la passione in una professione e chi sceglie il cucito come spazio creativo e personale. Un luogo dove ogni percorso trova valore e dove i giovani sono incoraggiati a credere nelle proprie capacità. "Personalità cucite su misura" sarà quindi molto più di una sfilata: un racconto di creatività, identità e sogni che prendono forma, punto dopo punto.