Sanità, lavoro e trasporti: le priorità del popolo del Pd

Vedono come priorità, in ordine, sanità e welfare, lavoro e sviluppo economico, trasporti e mobilità. Ieri sera, alla Festa dell’Unità, i consiglieri comunali pinerolesi Matteo Giorgis e Luca Barbero hanno svelato i risultati del questionario sul futuro di Pinerolo, in vista delle elezioni comunali del 2027, lanciato a gennaio tra iscritti, simpatizzanti ed elettori del Pd.

Hanno partecipato più di 100 persone e 85 di loro hanno completato l’intero questionario. Il 70% è di residente in città e la metà ha più di 60 anni. Questa in sintesi l’identikit di chi ha risposto alle 9 domande.

Un sondaggio che ha toccato diversi aspetti. Non solo le priorità per l’elettorato, ma anche l’importanza dei vari temi, per il futuro di Pinerolo, con la sicurezza che è finita all’ultimo posto. Il circolo locale ha cercato anche di cogliere quel che oggi non funziona e, in ordine, sono usciti: decoro urbano, ambiente e manutenzione; trasporti e mobilità; assenza di una visione o direzione per il futuro della Città.

Tra le domande c’era pure la possibilità di avanzare proposte o presentare buone pratiche e progetti mutuati da altri Comuni, anche fuori Italia.

Il questionario comprendeva anche il rapporto con l’intero Pinerolese, sondando in quali ambiti Pinerolo avrebbe dovuto rafforzare la collaborazione con gli altri Comuni – qui ha prevalso il lavoro e l’attrazione di nuove imprese – e quali opportunità si poteva offrire a vicenda, con una serie di consigli dai servizi al peso politico che il territorio deve esercitare nel confronto degli enti superiori.