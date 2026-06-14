La Mandria capitale del golf europeo: Torino si prepara alla sfida dell'Open d'Italia

Il grande golf europeo torna a fare tappa in Piemonte. Dal 25 al 28 giugno il Circolo Golf Torino - La Mandria ospiterà l'83esima edizione dell'Open d'Italia, una delle competizioni più prestigiose del DP World Tour, con i migliori professionisti del continente pronti a sfidarsi sui green torinesi. Un appuntamento sportivo che punta a trasformarsi anche in una vetrina internazionale per il territorio, tra turismo, promozione e ricadute economiche.

Secondo le stime degli organizzatori, la manifestazione dovrebbe richiamare oltre 10mila partecipanti tra addetti ai lavori, giocatori, volontari, ospiti e spettatori. Numeri che potrebbero tradursi in più di 30mila presenze turistiche e circa 17mila pernottamenti nelle strutture ricettive piemontesi, generando una spesa complessiva stimata in circa 6,8 milioni di euro tra consumi sul territorio e costi organizzativi sostenuti dalla Federazione.

Fan zone e prodotti del territorio

Accanto alla competizione sportiva, gli organizzatori puntano a costruire un'esperienza capace di coinvolgere anche il pubblico meno esperto. All'interno dell'area dell'evento sarà infatti allestita una fan zone con attività, laboratori e spazi dedicati alle degustazioni di prodotti tipici piemontesi, con l'obiettivo di trasformare la manifestazione in un appuntamento a 360 gradi.

"Vogliamo rendere questo evento un momento di successo, dinamico e coinvolgente - ha spiegato il presidente della Federazione Italiana Golf, Cristiano Cerchiai - Abbiamo lavorato per garantire il massimo livello sportivo, ma anche per offrire a chi verrà un'esperienza completa, dentro e fuori dal campo. Il Piemonte è la regione che meglio sa ospitare i grandi eventi sportivi, non solo quelli consolidati ma anche quelli emergenti".

Tra i protagonisti più attesi ci saranno i fratelli Edoardo e Francesco Molinari, padroni di casa alla Mandria, con Francesco che sogna di conquistare il titolo davanti al pubblico piemontese.

L'effetto sul territorio

"Questo percorso di dialogo e costruzione è iniziato settimane fa e ci ha permesso di portare in Piemonte un altro grande evento internazionale - ha sottolineato l'assessore regionale allo Sport Paolo Bongioanni - Manifestazioni come questa rappresentano un'opportunità straordinaria di promozione e visibilità per una terra che ha tutte le caratteristiche per emergere sulla scena internazionale. Per questo meritano il pieno sostegno della Regione".

L'evento avrà anche una forte presenza nel cuore della città. Piazza San Carlo diventerà infatti uno dei luoghi simbolo dell'iniziativa, con attività e momenti dedicati alla promozione della manifestazione.

Torino vetrina internazionale

"Non vogliamo limitarci a organizzare grandi eventi - ha spiegato l'assessore allo Sport della Città di Torino Mimmo Carretta - La vera sfida è fare in modo che chi arriva qui si affezioni al territorio e abbia voglia di tornare. Piazza San Carlo diventerà il salotto di Torino per raccontare una città straordinaria e accogliere visitatori da tutta Europa".

Sulla stessa linea il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che ha ribadito la volontà di continuare ad attrarre grandi manifestazioni sportive sul territorio. "Abbiamo lavorato insieme al Circolo Golf Torino per costruire questa opportunità e continuiamo a credere in un percorso che porti in Piemonte i più importanti eventi sportivi - ha dichiarato - Gli Open d'Italia rappresentano un appuntamento prestigioso e il lavoro che stiamo facendo compensa almeno in parte la delusione per l'esclusione dai Mondiali, con la consapevolezza che non esiste soltanto il calcio".

Zangrillo: "Lo sport è una leva di sviluppo"

Alla presentazione era presente anche il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, che ha concluso gli interventi evidenziato il ruolo crescente dello sport come strumento di crescita sociale ed economica. "Nel nostro Paese stanno emergendo sempre più discipline e il governo ha voluto inserire lo sport nella Costituzione perché lo considera una grande opportunità - ha affermato - Significa salute, attrazione turistica e possibilità di costruire percorsi virtuosi per lo sviluppo del territorio. Il golf è uno sport straordinario perché unisce disciplina, ambiente e natura".

L'ingresso al Circolo Golf Torino - La Mandria sarà gratuito previa registrazione sul portale dedicato dell'evento.