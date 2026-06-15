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Attualità | 15 giugno 2026, 12:29

Settimo, aperta la call Molecolart: arte, chimica e colore per ridisegnare lo spazio pubblico

Le opere selezionate saranno chiamate a costruire connessioni tra memoria e contemporaneità, contribuendo a definire una nuova immagine della città

Settimo, aperta la call Molecolart: arte, chimica e colore per ridisegnare lo spazio pubblico


Settimo Torinese rilancia la propria sfida di rigenerazione urbana attraverso l’arte contemporanea. In una città che ha saputo trasformare la memoria industriale in opportunità culturale e ambientale, nasce Molecolart, il progetto che mette in dialogo arte, chimica e colore per generare nuovi segni identitari capaci di incidere sul paesaggio urbano e sull’immaginario collettivo.

L’iniziativa, sostenuta dalla Regione Piemonte e dalla Città di Settimo Torinese nell’ambito delle azioni a favore del commercio locale, è organizzata e coordinata da Fondazione Contrada Torino con il MU-CH | Museo della Chimica come partner. Il progetto lancia una call internazionale finalizzata alla selezione di due opere artistiche bi o tridimensionali in spazi pubblici assegnati e dei relativi multipli destinati a trovare spazio nel centro cittadino. Alla selezione potranno candidarsi artisti, designer, architetti, graphic designer, scenografi e curatori chiamati a confrontarsi con il patrimonio storico, industriale e simbolico della città.

Dopo essere stata per oltre un secolo uno dei principali poli piemontesi dell’industria chimica grazie alla presenza di aziende come Paramatti e Siva, Settimo Torinese ha dimostrato di saper raccogliere la propria eredità per poi mantenerla in vita attraverso un percorso di trasformazione e risignificazione urbana. Numerosi sono gli spazi industriali riconvertiti in luoghi dedicati alla cultura e alla comunità.

Gli esempi non mancano: l’ex mattatoio è diventato la Casa della Musica, l’insediamento centrale della ex fabbrica di vernici Paramatti è stato convertito nella grande piazza Campidoglio dominata dalla Biblioteca Civica Archimede, la più grande del Piemonte. L’ultimo riferimento in ordine temporale è legato al MU-CH, il Museo della Chimica sorto nella sede della ex fabbrica di vernici Siva, nella quale lo scrittore torinese Primo Levi ha svolto la sua professione di chimico dapprima come impiegato e poi diventando nell’arco di pochi anni direttore dell’azienda.

L’esperienza in fabbrica è diventata una delle matrici della sua produzione letteraria ed è confluita in particolare nelle opere pubblicate negli anni Settanta: “Il sistema periodico”, il suo libro di racconti più famoso, ventuno storie con altrettanti nomi di elementi chimici, e il romanzo “La chiave a stella”, di cui è protagonista un operaio specializzato piemontese che gira il mondo per montare gru, ponti e derrick.

È proprio all’interno di questo percorso che si inserisce Molecolart, con l’obiettivo non solo di collocare nuove opere nella città, ma di stimolare una riflessione contemporanea su come i luoghi rivivono anche attraverso la produzione di nuovi significati visivi. Sarà interessante osservare come sensibilità, linguaggi e approcci differenti interpreteranno il dialogo tra arte, chimica e colore, restituendo nuove visioni di una storia che continua a parlare al presente.

Le opere selezionate saranno chiamate a costruire connessioni tra memoria e contemporaneità, contribuendo a definire una nuova immagine di Settimo Torinese. I multipli artistici troveranno collocazione negli spazi urbani e nelle vetrine degli esercizi commerciali, trasformando il centro cittadino in una rete diffusa di segni, immagini e riferimenti identitari.

Uno degli elementi distintivi del progetto riguarda il coinvolgimento diretto della comunità nella scelta delle opere. Accanto a una giuria tecnica composta da professionisti ed esperti del settore sarà infatti costituita una giuria territoriale formata da cittadine e cittadini che aderiranno attraverso una manifestazione di interesse promossa insieme alla Città di Settimo Torinese.

«Abbiamo sviluppato una formula che mette in dialogo competenze professionali e partecipazione civica», spiega Germano Tagliasacchi, direttore di Fondazione Contrada Torino. «Gli esperti effettueranno una preselezione dei progetti, mentre la comunità sarà chiamata a confrontarsi con le proposte finaliste e a contribuire alla scelta delle opere che meglio sapranno rappresentare l’identità di Settimo».

«Il progetto punta a generare un duplice impatto: rafforzare l’identità culturale della città attraverso i linguaggi dell’arte contemporanea e, allo stesso tempo, accompagnare le politiche di valorizzazione del commercio di prossimità e della vivibilità urbana - approfondisce l’assessora al commercio  di Settimo Carmen Vizzari  - I commercianti avranno infatti un ruolo attivo nell’iniziativa, accogliendo nei propri spazi i multipli artistici realizzati e diventando così custodi e testimoni di un racconto identitario condiviso. L’arte entrerà nei negozi, negli spazi quotidiani e nelle relazioni di prossimità, contribuendo a trasformare il tessuto commerciale in una vera rete culturale diffusa».
Questo progetto è inserito nelle attività del Distretto Urbano del Commercio di Settimo, che attraverso varie azioni punta a rilanciare e rafforzare l’economia locale.

«Con Molecolart, Settimo Torinese conferma ancora una volta la propria vocazione a sperimentare nuovi modelli di rigenerazione urbana, in cui memoria industriale, creatività contemporanea e partecipazione territoriale diventano strumenti per ridisegnare il rapporto tra spazio pubblico, comunità e visioni future» conclude la sindaca Elena Piastra.

comunicato stampa

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