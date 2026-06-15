Sport e aziende, il torneo dei Cral chiude un'edizione da record [FOTO]

Non solo calcio. Il Torneo dei Cral si conferma sempre più come un laboratorio di relazioni, inclusione e partecipazione capace di mettere insieme mondi che, nella quotidianità, raramente si incontrano sullo stesso terreno di gioco. A Torino si è chiusa un'edizione da record, culminata in una festa finale che ha celebrato non solo i vincitori, ma soprattutto una comunità costruita attraverso mesi di sport e condivisione.

Una rete che unisce

L'edizione appena conclusa ha coinvolto alcune delle principali realtà del territorio. In campo sono scese squadre rappresentative di aziende come Alenia, Italgas, Lavazza, Reply, Smat, Eni Robassomero e Arca Enel, insieme ai due grandi atenei cittadini, Università di Torino e Politecnico.

Accanto al mondo produttivo e universitario, un ruolo importante è stato svolto dalle forze dell'ordine: carabinieri, polizia di Stato, guardia di Finanza e polizia penitenziaria hanno contribuito a rendere il torneo un momento di incontro e confronto che va ben oltre il risultato sportivo.

Il progetto

Dietro la crescita della manifestazione c'è il lavoro di Antonio Cuzzilla, vicepresidente della Circoscrizione 5, che negli anni ha trasformato il torneo in un appuntamento sempre più partecipato. "L'obiettivo dichiarato - spiega -, è stato quello di costruire una rete capace di mettere in relazione realtà diverse attraverso i valori dello sport, creando occasioni di aggregazione e rafforzando il senso di appartenenza".

Una formula che continua a raccogliere adesioni e che ha permesso al torneo di diventare un punto di riferimento per numerosi lavoratori, studenti e rappresentanti delle istituzioni.

Quasi duecento gare disputate

I numeri raccontano la dimensione raggiunta dall'iniziativa. Nel corso della stagione sono state disputate ben 195 partite, rese possibili grazie al lavoro organizzativo di dirigenti, volontari e arbitri.

Un grande aiuto lo ha fornito Lisi, responsabile del coordinamento arbitrale, per la gestione tecnica e disciplinare della competizione. Sul terreno di gioco non sono mancate emozioni e colpi di scena.

A conquistare il titolo di campione del torneo sono stati i Grifoni della Guardia di Finanza, protagonisti di una stagione ad alto livello. La Coppa è invece andata al Ferrante Calcio della Polizia Penitenziaria, che ha avuto la meglio al termine di una finale combattuta e risolta soltanto ai calci di rigore. L'evento conclusivo ha visto la presenza dell'assessore regionale al Bilancio, Andrea Tronzano, e dell'assessore comunale allo Sport, Domenico Carretta.

Già si guarda alla prossima stagione

Archiviata un'edizione da record, gli organizzatori sono già al lavoro per il futuro. Annunciata l'introduzione di un nuovo "Warm Up Team", una formula pensata per aumentare competitività e coinvolgimento lungo tutto il campionato. "Questo è il momento di guardare avanti e continuare a crescere. Perché ogni grande progetto ha bisogno di una visione capace di costruire il futuro, perché i sogni più belli non finiscono mai" ha concluso Cuzzilla.