Sport senza barriere, all’ex Victoria Ivest il calcio diventa inclusione

Grande successo per l’evento organizzato lo scorso weekend dall’associazione dilettantistica “Terzo tempo day”, e dal presidente, Danilo Luparello, che ha avuto luogo sabato mattina ai campi dell’ex Victoria Ivest di via Paolo Veronese, zona Madonna di Campagna. Terreni di gioco riqualificati di recente grazie a un bando promosso dalla Circoscrizione 5 e presi in carico da due anni dalla Us Borgo Vittoria e dal presidente Cristian Monno. Un progetto che ha permesso di rilanciare un’area rimasta abbandonata per molto tempo.

Il torneo

Dalle 9 alle 13 i campi a 8 e a 11 hanno tenuto a battesimo un torneo amichevole che ha visto partecipare 120 ragazzi disabili per divertentissime partite di calcio a cinque e a otto.

Una festa di fine attività che ha coinvolto molte associazioni dilettantistiche (tra cui InGenio Calcio del Comune di Torino) che si occupano di sport e in particolare di calcio. In tutto questo Terzo tempo ha fatto da collante per organizzare una mattina di divertimento.

Incontro di tante realtà

Presenti all’evento l’assessore allo Sport della Città di Torino, Domenico Carretta, la consigliera regionale, Monica Canalis, l’ex arbitro internazionale, Alfredo Trentalange, il vicepresidente della Circoscrizione 5, Antonio Cuzzilla, e i consiglieri delle Circoscrizioni 4, Roberto Ceschina, e della 3, Alberto Pilloni.

“Non è solo la nostra festa ma è il momento di incontro di tante realtà del territorio torinese che si occupano di calcio sostenibile. L'occasione per dire ancora una volta che lo sport è incontro, socializzazione, passione, stimolo positivo, voglia di mettersi in gioco, desiderio di uscire dell'oscurità della malattia, del disagio, dello stigma e dimostrare che dietro al pallone possono correre tutti senza distinzione. 110 atleti in campo e per noi è già vittoria" è il messaggio diffuso su Instagram dall'associazione Terzo Tempo.