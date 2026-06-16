'Nonno detective' si accorge della truffa e fa arrestare dai carabinieri la finta conoscente

Aveva simulato una conoscenza di vecchia data la 59enne che, nel pomeriggio di giovedì scorso, si è lanciata tra le braccia di un pensionato di Pianezza. L’obiettivo: impossessarsi del suo portafoglio con all’interno il bancomat.

La scaltrezza dell'anziano

La scaltrezza dell’ottantanovenne ha avuto però la meglio. Accortosi dopo pochi istanti del maltolto, l’anziano ha pedinato “l’affettuosa conoscente”, che da via 25 Aprile si è subito diretta al più vicino sportello bancomat nel tentativo di prelevargli il denaro. L’anziano, che non ha esitato a contattare il 112, ha continuato ad osservare la donna intenta a digitare i codici sulla pulsantiera dell’ATM, fornendo un’accurata descrizione alla pattuglia della vicina Stazione dei Carabinieri di Alpignano.

Arrestata in flagranza la 59enne

Nell’arco di pochi minuti, i militari sono arrivati in filiale e arrestato in flagranza la 59enne. Autrice del “furto con destrezza” e del “tentato indebito utilizzo di strumenti di pagamento”, la donna - residente a Pinerolo - è stata poi posta agli arresti domiciliari dall’Autorità Giudiziaria di Torino. Nei giorni successivi è arrivata la convalida dell’arresto e applicata la misura cautelare dell’obbligo di firma nel luogo di residenza.