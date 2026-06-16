Semina la paura nel municipio di Luserna San Giovanni con un bastone in mano

È entrato verso le 15,30 nel palazzo comunale minacciando prima un gruppo di ragazzi in sala conferenze e poi proseguendo il suo giro nell'edificio. È stato bloccato dalla Polizia locale

È entrato nella sala conferenze del Comune minacciando i ragazzi lì radunati per svolgere un'attività. Ha poi continuato il giro nel palazzo comunale dalla biblioteca, all'ufficio anagrafe, con in mano un bastone e spaventando la gente. È accaduto nel pomeriggio di oggi (martedì 16 giugno), verso le 15,30, a Luserna San Giovanni. Il soggetto, un uomo di origine africana non residente in paese, aveva gettato lo scompiglio già mesi fa in municipio.

Per calmarlo c'è voluto l'intervento della Polizia locale che è riuscita a metterlo in un angolo e poi farlo uscire dall'edificio. “L'umo era in evidente stato di alterazione: probabilmente sotto l'effetto di alcool e droga” rivela il comandante della Polizia locale, Massimo Chiarbonello.

Sul posto sono intervenuti di carabinieri di Pinerolo.