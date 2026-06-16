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Economia e lavoro | 16 giugno 2026, 11:00

Giovedì 18 giugno Prestofresco inaugura a Pancalieri: il nuovo supermercato di prossimità nel cuore del paese

Con un rinfresco di benvenuto al nuovo punto vendita, verranno confermati qualità, freschezza e convenienza quotidiana a due passi da casa

Giovedì 18 giugno Prestofresco inaugura a Pancalieri: il nuovo supermercato di prossimità nel cuore del paese

Giovedì 18 giugno 2026, a partire dalle ore 9, apre le porte il nuovo punto vendita Prestofresco di Pancalieri (CN), in Via Roma 2. Il supermercato, situato in pieno centro paese, è stato concepito come un punto di riferimento comodo e conveniente per la spesa quotidiana di tutte le famiglie della zona.

Un supermercato “vicino a te” con un’offerta fresca di qualità

Prestofresco conferma ancora una volta la sua vocazione di supermercato di prossimità, dove la spesa diventa semplice, veloce e centrata sui prodotti freschi. Il nuovo negozio di Pancalieri mette al centro:

  • Banco gastronomia servito, con prodotti preparati come una volta;
  • Reparto ortofrutta ricco e variegato, per portare in tavola freschezza ogni giorno;
  • Macelleria con un’ampia offerta sia al banco sia in confezionato take-away, ideale per chi cerca praticità senza rinunciare alla qualità.

Oltre ai freschi, il punto vendita garantisce un assortimento completo per soddisfare tutte le esigenze della spesa quotidiana: dai prodotti di drogheria agli scaffali dedicati alla cura della casa e della persona.

Convenienza costante, non solo a volantino

Per mantenere prezzi competitivi tutto l’anno, Prestofresco propone:

  • Offerte a volantino che cambiano ogni due settimane;
  • Un paniere fisso di oltre 400 prodotti a marchio Il Gigante a prezzi ribassati, per garantire convenienza quotidiana su articoli di largo consumo.

I clienti potranno inoltre usufruire di servizi utili come il parcheggio, la panetteria a vendita assistita e il pagamento con Satispay.

Un’inaugurazione all’insegna della convivialità

Per festeggiare l’apertura, giovedì 18 giugno sarà offerto a tutti i visitatori un piccolo rinfresco di benvenuto a partire dalle 8,30. Un’occasione per conoscere il personale, scoprire l’assortimento e apprezzare direttamente la qualità dei prodotti.

Orari di apertura del punto vendita Prestofresco Pancalieri (Via Roma 2):

  • Dal lunedì al venerdì: 8,30-12,45 / 15,30-19,30
  • Sabato: 8,30-19,30 (orario continuato)
  • Domenica: 9-12,30

Per rimanere sempre aggiornato sulle promozioni è possibile ricevere il volantino direttamente su WhatsApp scrivendo al numero +39 338 254 9587 e indicando il punto vendita di Pancalieri.

Prestofresco continua così il suo percorso di crescita sul territorio piemontese, confermando l’impegno a offrire qualità, freschezza e convenienza sempre più vicino alle comunità locali.

Ti aspettiamo giovedì 18 giugno a Pancalieri!

PRESTOFRESCO - Via Roma 2 -  Pancalieri (CN)  

https://prestofresco.it/punto-vendita/pancalieri-via-roma 2/VmlhIFJvbWEsIDJQQU5DQUxJRVJJ/#store

I.P.

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