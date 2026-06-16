Giovedì 18 giugno Prestofresco inaugura a Pancalieri: il nuovo supermercato di prossimità nel cuore del paese

Giovedì 18 giugno 2026, a partire dalle ore 9, apre le porte il nuovo punto vendita Prestofresco di Pancalieri (CN), in Via Roma 2. Il supermercato, situato in pieno centro paese, è stato concepito come un punto di riferimento comodo e conveniente per la spesa quotidiana di tutte le famiglie della zona.
Un supermercato “vicino a te” con un’offerta fresca di qualità
Prestofresco conferma ancora una volta la sua vocazione di supermercato di prossimità, dove la spesa diventa semplice, veloce e centrata sui prodotti freschi. Il nuovo negozio di Pancalieri mette al centro:
- Banco gastronomia servito, con prodotti preparati come una volta;
- Reparto ortofrutta ricco e variegato, per portare in tavola freschezza ogni giorno;
- Macelleria con un’ampia offerta sia al banco sia in confezionato take-away, ideale per chi cerca praticità senza rinunciare alla qualità.
Oltre ai freschi, il punto vendita garantisce un assortimento completo per soddisfare tutte le esigenze della spesa quotidiana: dai prodotti di drogheria agli scaffali dedicati alla cura della casa e della persona.
Convenienza costante, non solo a volantino
Per mantenere prezzi competitivi tutto l’anno, Prestofresco propone:
- Offerte a volantino che cambiano ogni due settimane;
- Un paniere fisso di oltre 400 prodotti a marchio Il Gigante a prezzi ribassati, per garantire convenienza quotidiana su articoli di largo consumo.
I clienti potranno inoltre usufruire di servizi utili come il parcheggio, la panetteria a vendita assistita e il pagamento con Satispay.
Un’inaugurazione all’insegna della convivialità
Per festeggiare l’apertura, giovedì 18 giugno sarà offerto a tutti i visitatori un piccolo rinfresco di benvenuto a partire dalle 8,30. Un’occasione per conoscere il personale, scoprire l’assortimento e apprezzare direttamente la qualità dei prodotti.
Orari di apertura del punto vendita Prestofresco Pancalieri (Via Roma 2):
- Dal lunedì al venerdì: 8,30-12,45 / 15,30-19,30
- Sabato: 8,30-19,30 (orario continuato)
- Domenica: 9-12,30
Per rimanere sempre aggiornato sulle promozioni è possibile ricevere il volantino direttamente su WhatsApp scrivendo al numero +39 338 254 9587 e indicando il punto vendita di Pancalieri.
Prestofresco continua così il suo percorso di crescita sul territorio piemontese, confermando l’impegno a offrire qualità, freschezza e convenienza sempre più vicino alle comunità locali.
Ti aspettiamo giovedì 18 giugno a Pancalieri!
PRESTOFRESCO - Via Roma 2 - Pancalieri (CN)
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