Aperitivi e colazioni sul tram storico, protagonista diventa il tram-ezzino

"Tramezzino" inizia con "tram" e l'occasione era troppo ghiotta - in tutti i sensi - per non sfruttare il gioco di parole. E così ecco l'aperitivo su rotaie a base del celebre panino torinese, che proprio quest'anno ha compiuto 100 anni.

La novità al via dal 19 giugno

La "Linea del gusto Tram e Zino" di GTT prenderà il via venerdì 19 giugno con due diverse formule: i giovedì e venerdì sera alle ore 19 e 20, al prezzo di 19 euro ci sarà l'Aperitivo con tramezzini, sfizi salati, acqua, vino o bevande analcoliche. Mentre il sabato e domenica mattina sarà il turno della colazione a 16 euro, con tramezzini dolci, pasticcini artigianali, caffè, tè e bevande alle ore 9:30, e dell'Aperitivo mattutino con tramezzini, sfizi salati, acqua, vino o bevande analcoliche alle 10:30.

Il tour sarà effettuato sui tram storici di Torino, in un percorso che vede la partenza e l'arrivo alla fermata di piazza Castello di fronte al Teatro Regio, e nei 50 minuti di tragitto un percorso che tocca i Giardini Reali, via Po, via Bertola e via XX Settembre, piazza Vittorio e il giro dietro la Chiesa della Gran Madre. Sul tram ai passeggeri il cibo sarà consegnato in una scatola, ci sarò il bancone per le bevande e la capienza sarà di 25 posti a sedere e 25 in piedi.

Prenotazione obbligatoria

La prenotazione obbligatoria prenderà il via giovedì 18 giugno sul sito Turismo Torino e provincia. Le prenotazioni vengono chiuse il giorno prima rispetto alla data dell'appuntamento. Purtroppo non è garantita l'accessibilità: la motrice storica utilizzata impedisce la salita a bordo della sedia a rotelle.

Il tour di prova con Foglietta, Lo Russo e Mulè

Il tour di prova, con a bordo il sindaco Lo Russo, l’Assessora alla Mobilità Chiara Foglietta e l’Amministratore Delegato di GTT, Guido Mulè, è stata anche l'occasione per salutare molti nuovi ingressi nell'azienda di trasporti torinese, che negli ultimi mesi ha assunto autisti ma anche personale di bordo, assistenti e figure tecniche.

"Quando ci siamo insediati - ha dichiarato il sindaco Stefano Lo Russo - GTT si trovava in condizioni non semplici, attraversava una situazione molto difficile dal punto di vista economico e organizzativo. Ora, invece, possiamo dire con orgoglio che è una società sana dal punto di vista finanziario, che sta migliorando costantemente la propria efficienza e che è tornata a essere una delle più importanti aziende italiane del trasporto pubblico. Il lavoro svolto in questi anni ha permesso di ottenere traguardi significativi.

Oggi registriamo livelli di efficienza del servizio superiori al 99%, in alcuni casi addirittura al 99,78%. Questi risultati hanno reso possibile investire nuovamente sui giovani e sul ricambio generazionale. Non è scontato trovare aziende che investano sui giovani, che li accolgano, li formino e li accompagnino nella crescita professionale", ha concluso il sindaco di Torino.