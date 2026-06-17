La Stramandriamo taglia il traguardo delle decima edizione

Domenica 21 giugno la Stramandriamo festeggia un traguardo storico: la sua decima edizione. La celebre manifestazione podistica si svolgerà nella suggestiva cornice del tenimento settecentesco sabaudo della Mandria di Chivasso e nel territorio agricolo circostante, un'area protetta riconosciuta come Riserva MaB Unesco Collina Po che si sviluppa lungo la Dora Baltea, toccando i Comuni di Chivasso, Mazzè e Rondissone.

Il programma della manifestazione prenderà il via già sabato 20 alle 14 con l'apertura ufficiale del Village, in piazza alla Mandria di Chivasso. In questa fase iniziale gli iscritti di tutte le gare potranno ritirare i pettorali e i pacchi gara, presentando la copia della mail di conferma o la ricevuta cartacea azzurra rilasciata dai punti d'iscrizione. A partire dalle 17 l'evento si trasformerà in una grande festa collettiva con l'Apericena del Decennale. Fino alla chiusura del Village i partecipanti e il pubblico potranno godersi momenti di convivialità grazie allo street food, al servizio bar e alla musica dal vivo, organizzati per celebrare al meglio questo importante decimo anniversario.

La giornata di domenica sarà interamente dedicata alle competizioni e alle attività sportive, con la precisazione da parte degli organizzatori che non sarà possibile iscriversi alle gare sul momento. La distribuzione degli ultimi pettorali comincerà alle 7 e sarà riservata esclusivamente ai residenti fuori provincia o a chi si trova nell'impossibilità di ritirarli prima.

Le partenze si succederanno secondo un calendario ben definito, con l'obbligo per gli atleti di presentarsi in zona start almeno 20 minuti prima del via. Alle 8 partenza della MDC 21K Trail e della MDC 21K Walking; alle 8,30 partenza della corsa da 1.5K; alle 9 partenza delle prove di corsa (Run) da 5K e 10K e alle 9,10 partenza delle camminate (Walking) da 5K e 10K.

Al termine delle gare è previsto un gran ristoro finale dedicato a tutti i partecipanti, seguito dalle premiazioni degli atleti e dei gruppi sportivi.