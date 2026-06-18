Riapre la piscina estiva Trecate, al via la stagione 2026

Con l’arrivo delle giornate più calde, torna operativa la piscina estiva Trecate di via Vasile Alecsandri 29. Da oggi, giovedì 18 giugno, l’impianto riapre al pubblico, segnando l’avvio della stagione dedicata a sport, svago e divertimento all’aperto. Una riapertura molto attesa.

Orari e calendario di apertura

La piscina seguirà un calendario differenziato a seconda dei giorni della settimana. Dal mercoledì al venerdì l’apertura è prevista dalle 12 alle 18.30, mentre nel fine settimana e nei giorni festivi l’orario sarà anticipato alle 10 del mattino, sempre fino alle 18.30.

Lunedì e martedì l’impianto resterà chiuso al pubblico. La biglietteria chiuderà alle ore 17, con uscita obbligatoria dalla vasca fissata alle ore 18.

Prenotazione online e accesso temporaneo

L’accesso alla piscina sarà regolato tramite prenotazione online, in linea con il sistema di gestione dei flussi ormai adottato in molti impianti cittadini. In fase iniziale, in attesa dell’attivazione del sistema di prenotazione digitale, sarà comunque possibile accedere anche senza registrazione, in via eccezionale, per garantire la piena operatività del servizio fin dai primi giorni di apertura.

All’interno della struttura sono presenti distributori automatici di bevande e snack, utilizzabili tramite monete, a supporto dei frequentatori durante la permanenza.