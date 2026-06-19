Ecco cosa ci dicono le stelle per i prossimi giorni: l’Oroscopo di Corinne

ARIETE: Preparatevi a fronteggiare una settimana ballerina ma carina a patto di non arrabbiarvi per inezie, non dare retta ad un soggetto propenso a cambiare bandiera a seconda di dove tira il vento, credere in voi stessi e concedervi un po’ di relax fuori dalle solite quattro mura. Rischio di smarrire oggetti od incartamenti. Magica notte di San Giovanni: Secondo una leggenda appendere, il 23 giugno, una treccia d’aglio in cucina sconfigge le malvagità, la gelosia e la falsità!

TORO: Dopo un’instabile ciclo primaverile inaugurerete un’estate promettente nel corso della quale rendesi d’uopo avviare od ultimare un progetto, dedicare maggior spazio all’intimità e a quegli sfizi che non vi togliete da mesi, malgrado spuntino contestazioni con sapientoni o autorità. Paturnie o sorprese nel week end. Magica notte di San Giovanni: Se anelate allontanare le grane affidatevi alla borragine: portentosa per debellare ogni mestizia …

GEMELLI: Qualcosa sta per variare e, indipendentemente dal fatto che si tratti di attività, affetti o soldini, ne trarrete beneficio pur dovendo calcolare un paio di noiosi inghippi atti a far salire i fumenti. Nel complesso però non va malaccio e l’essere ottimisti vi aiuterà a guardare fiduciosamente al dischiudersi di giornate promettenti… Magica notte di San Giovanni: L’aglio è contro i vermi… Quindi ficcatene dappertutto visto che servirà a liberarvi da parassiti umani…

CANCRO: Il 21 giugno il Sole entra nella vostra costellazione contrassegnando il solstizio d’estate e con esso delle arroventate giornate. Non mancheranno delle faccende da sistemare, delle gioie impensate ma pure delle scornate, qualcosina da organizzare, un calo di energia e, per taluni, delle crisi sentimentali. Crucci per anziani o parenti. Magica notte di San Giovanni: Per allontanare la sfiga affidatevi ad un trito di salvia, aglio, peperoncino messi dentro ad un sacchettino.

LEONE: Marte sta dando i numeretti portando qualche nativo ad inalberarsi o a veder saltare i nervetti… Suvvia, datevi una calmata, anche perché qualsiasi cosa vi turbi si risolverà pur se con l’ausilio del tempo e della lungimiranza. In compenso una chiamata, un incontro, una liberatoria chiacchierata o una improvvisata vi ringalluzzirà… Magica notte di San Giovanni: Dietro ad una porta ponete del lauro e delle foglie di fico: preserveranno da cattiverie e falsità.

VERGINE: Sia Marte che Giove vi sostengono: approfittatene al fine di realizzare un sogno, dare scacco matto ai pettegoli e agli stolti, incrementare l’autostima e assaporare quelle minute stille di gaiezza che la settimana riserva. Possibili delle convocazioni, dei controlli medici e una sorpresina…Magica notte di San Giovanni: Sarà di ottimo auspicio preparare, il 23 giugno, un infuso a base erbe aromatiche, lasciarlo fuori in una brocca e berlo il mattino successivo.

BILANCIA: Promettente questo primo quarto di Luna che, formandosi il 21 giugno nel vostro segno Zodiacale, permetterà di rinvenire un minimo di pace. In amore, se single, non accontentatevi delle briciole e reclamate rispetto, se accoppiati scendete a compromessi col partner altrimenti le litigate saranno assicurate. Domenica scombinata. Magica notte di San Giovanni: Collocare dei rametti di rosmarino all’interno dell’abitazione consentirà di alleggerire un tormentone.

SCORPIONE: Astri mezzi intronati favoriscono frustrazioni per un qualcosa che non riuscite a concretizzare, screzi con impertinenti, minuti inconvenienti o magoni. Nel contempo divertenti ritrovi allieteranno le serate malgrado qualcuno tenti di sciuparvi il week end ma senza riuscirvi! Magica notte di San Giovanni: Un amuleto naturale? Procuratevi della lavanda e mettetene un bel po' non solo nella biancheria ma anche tra le pagine di un libro e nell’auto.

SAGITTARIO: Qualcuno di voi è in trepida attesa: trattasi forse di un esito, un cambiamento, un’ottimizzazione della quotidianità o la soluzione di ciò che fa penare ma, dopo tanto boccheggiare, trionferete per un successo personale. Cercate di non stancarvi eccessivamente, controllate la pressione ed apprestatevi ad una tenera emozione. Magica notte di San Giovanni: La sera del 23 mettete sul balcone un foglietto con su scritto cosa vorreste materializzare.

CAPRICORNO: Apprestatevi ad una settimana insolita annoverante guizzi di euforia e spossatezza, tentennamenti e convinzioni, diversivi e faccende da sbrigare, spostamenti e impedimenti, in un marasma di contrastanti emozioni… Qualcuno inoltre dovrà smaltire la sbornia di una delusione. Viaggetto o diletto in vista e salute da sorvegliare. Magica notte di San Giovanni: Posizionare un mazzolino di menta peperita nella stanza preferita favorirà una personale riuscita!

ACQUARIO: Alternerete fasi di vitalità ad altre di rigidità sentendovi ovunque a posto e fuori posto ma questo non dipende da voi quanto da un insieme di evenienze aventi il potere di esacerbarvi. Tutelatevi altresì contro ladrocini, approfittatori e conticini salatini… Week end stuzzichino. Inconvenienti mattutini. Magica notte di San Giovanni: Procuratevi della ruta (soprannominata “erba allegra”) posizionandone un po’ nei locali dell’abitazione: proteggerà e spalleggerà!

PESCI: Con l’esordio dell’estate inediti sipari si apriranno su una stagione da vivere interamente con ciò che di inaspettato riserverà… Nel contempo guardatevi da spese incombenti, soggetti prepotenti, non prendete per oro colato ciò che vi verrà riferito e andate in fondo ad una questione delicata. Domenica allegrotta. Magica notte di San Giovanni Esponete, all’aperto, la notte del 23, una bacinella d’acqua con dentro origano, petali di rosa, artemisia e foglie di alloro fresco.

E che le stelle, nella magica notte di San Giovanni, portino gioia e liberino dagli affanni…