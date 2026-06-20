Piazza Montanari, sfuma il finanziamento ma il comitato rilancia: "La battaglia continua"

Il finanziamento non è arrivato, ma la mobilitazione non si ferma. Dopo l'esclusione del progetto di riqualificazione di piazza Montanari dal bando "Simbiosi 2026" della Compagnia di San Paolo, il comitato di cittadini che da oltre un anno si batte per il rilancio dell'area di Santa Rita ha deciso di rilanciare la propria azione, tornando a chiedere investimenti sulla piazza e puntando nuovamente i riflettori sul controverso caso del distributore di carburante.

La questione è tornata al centro della commissione circoscrizionale del 16 giugno, durante la quale i promotori della petizione hanno fatto il punto sul percorso avviato il 9 maggio 2025 e sulle prospettive future.

Il bando sfumato non ferma il progetto

L'esito negativo della candidatura a Simbiosi 2026 rappresenta una battuta d'arresto per il percorso di rigenerazione urbana costruito negli ultimi mesi insieme a progettisti, associazioni e cittadini. Il progetto "Mini Mega Spazio Montanari Living Lab" puntava a trasformare la piazza in uno spazio più verde, inclusivo e sostenibile attraverso nuovi arredi, alberature, interventi di depavimentazione e iniziative sociali.

Ma per il comitato la partita è tutt'altro che chiusa. "Continueremo a cercare finanziamenti e occasioni per portare avanti la riqualificazione", ha spiegato Carmen Bonaventura, prima firmataria della petizione che ha raccolto quasi mille adesioni.

Le richieste dei residenti

Per i cittadini, tuttavia, le priorità restano chiare. Al centro ci sono quattro interventi considerati fondamentali: il rifacimento della pavimentazione, la cura del verde, l'installazione di nuove panchine e la dismissione del distributore di carburante. "La piazza è molto frequentata, soprattutto durante la bella stagione, ma la pavimentazione versa in condizioni molto critiche" ha sottolineato Bonaventura.

Una richiesta che affonda le radici in una mobilitazione nata dal basso e che negli ultimi mesi ha coinvolto residenti, associazioni e realtà del territorio.

Il nodo del distributore

Ma accanto alla riqualificazione urbana continua a pesare il caso del vecchio distributore IP di piazza Montanari, rimasto inattivo per anni prima di tornare in funzione. Per il comitato, la questione non riguarda soltanto l'opportunità urbanistica di mantenere l'impianto in una piazza pubblica, ma soprattutto la correttezza del procedimento amministrativo che ne ha consentito la riattivazione.

I cittadini sostengono che la normativa regionale prevedesse la revoca dell'autorizzazione commerciale in caso di sospensione dell'attività per oltre un anno. Una condizione che, secondo la documentazione raccolta dal comitato, si sarebbe verificata non solo in piazza Montanari ma anche in altri impianti torinesi, come quelli di corso Umbria e via Capua (due casi seguiti dal consigliere della Lega, Carlo Morando).

Lo scontro con il Comune

Sul tema le posizioni restano distanti. Da una parte il comitato sostiene che la legge regionale imponesse la revoca dell'autorizzazione dopo dodici mesi di inattività. Dall'altra gli uffici comunali hanno più volte ribadito che il provvedimento richiede comunque un atto amministrativo specifico e che la concessione del suolo pubblico segue un percorso distinto rispetto all'autorizzazione commerciale. Una divergenza interpretativa che da mesi alimenta il confronto tra cittadini e amministrazione. E che sembra orientata a non esaurirsi nel breve.