Confindustria, da Alba l'appello di Costamagna: “Facciamo squadra per affrontare le sfide del mercato” [VIDEO]

Il presidente di Confindustria Cuneo a margine dell'assemblea annuale degli industriali di tutte le territoriali piemontesi, ieri venerdì 19 giugno, al Teatro Sociale di Alba ha lanciato un messaggio propositivo per gli imprenditori cuneesi: “Facciamo squadra, perché insieme possiamo fare tanto e tutti vincono, non solo il singolo giocatore”.



Ancora una volta l'invito di Mariano Costamagna è alla perseveranza contando sulla forza data dall'unione e sull'associazione per affrontare le sfide del mercato, una delle strategie alle pesanti instabilità del panorama geopolitico e delle conseguenti ricadute sull'economia internazionale.



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Oltre 600 i presenti tra associati e istituzioni che hanno accolto il presidente nazionale Emanuele Orsini che ha aperto il programma di “Made in Italy, Made in Piemonte – L’industria che fa la storia” proprio dall'attualità e dalle dichiarazioni di Trump sul premier Meloni.



“L’industria italiana – ha detto Orsini – dovrà sempre difendere le istituzioni del nostro Paese, a prescindere dal colore politico del suo governo. Il nostro spirito di impresa è sempre positivo ed io spero e mi auguro che questa situazione possa rientrare. Questa situazione impone all’Europa di fare ragionamenti seri e rapidi. L’Europa deve prendere una posizione propria, costruire un’autonomia”.



Le parole di Costamagna fanno eco a quelle del presidente Orsini che ha illustrato l'orientamento dell'attività: “le proposte nostre vanno nella direzione dell'aggregazione tra imprese e delle necessarie riforme del fisco. Quando aggreghi due aziende c'è sempre un positivo sviluppo di energie ed entusiasmo e si ovvia al problema di quelle aziende che, anche per problemi generazionali, oggi rischiano di scomparire”.



Ma il “fare squadra” non si limita al contesto economico, si allarga ai confini geografici che sono strettamente legati con il tessuto produttivo. Sul ruolo dell'Europa Orsini ha avvisato: “Non deve fare gli errori del passato, avere più coraggio, ad esempio contro le speculazioni sull'energia, dove si sta facendo una contrattazione politica sulla pelle delle persone”. Infine sempre nell'ottica della cooperazione ha un'idea chiara: “Gli Stati che pensano di fare da soli sbagliano”.