Nina Zilli la grande protagonista di Beinasco Summer Festival 2026

Torna anche quest'anno il Beinasco Summer Festival, la rassegna estiva promossa dal Comune di Beinasco e prodotta da Gruppo Audere che, edizione dopo edizione, si è affermata come uno degli appuntamenti più attesi dell'estate beinaschese.

Prende forma il programma di luglio: una serie di serate gratuite in Piazza Dolci dedicate alla musica dal vivo, allo spettacolo e all'intrattenimento per tutte le generazioni. Diventato ormai un punto fermo dell'estate cittadina, il festival coinvolgerà il territorio tra Beinasco e Borgaretto, con l'obiettivo di creare occasioni di incontro, socialità e valorizzazione degli spazi pubblici attraverso una programmazione accessibile e trasversale.

La lineup di luglio propone quattro serate differenti per linguaggi e pubblico, accomunate dalla volontà di offrire momenti di qualità e aggregazione aperti a tutti. A completare l'offerta del festival, saranno presenti proposte di street food, specialità gastronomiche e momenti di intrattenimento a partire dalle ore 19.00.

Il programma completo

● 17 luglio – Millennium 90/2000 con DJ Jad, Wlady e Shorty Shok (ore 21.00), una serata dedicata ai grandi successi degli anni Novanta e Duemila.

● 18 luglio – Queen Forever – The Show (ore 21.00), il tributo dedicato alla musica e all'energia dei Queen.

● 19 luglio – Christian Express + Tatanka (ore 20.00), appuntamento che unisce musica ed elettronica con uno dei nomi più iconici della scena dance italiana.

● 20 luglio – Nina Zilli (ore 21.00), protagonista della serata conclusiva della prima parte del festival, preceduta dalle esibizioni di artiste emergenti a partire dalle ore 20.00.

I commenti

"Il Beinasco Summer Festival è ormai uno degli appuntamenti più attesi della nostra estate: un evento che i beinaschesi sentono proprio e che ogni anno riempie piazza Dolci di famiglie e di persone di tutte le età. Per noi portare grande musica e cultura nelle piazze, gratuitamente e senza biglietto, non è un dettaglio: è il segno di una Beinasco ambiziosa, capace ormai ogni anno di portare sul proprio territorio artisti di livello nazionale e spettacoli di grande qualità, e di far stare insieme le persone creando ricordi condivisi. Ecco perché continueremo a sostenere e a far crescere iniziative come questa: è la Beinasco che avevamo in mente, ed è la città che vogliamo continuare a costruire", ha dichiarato il sindaco di Beinasco Daniel Cannati.

“Il Summer Festival arriva alla sua quarta edizione e si conferma uno degli eventi pubblici di maggior richiamo della provincia di Torino. Ogni anno porta nelle nostre piazze un pubblico sempre più numeroso, attratto dall'atmosfera dell'estate all'aperto e dalle numerose proposte di street food. E i risultati sono tangibili, con una domanda in crescita sia sul fronte immobiliare sia su quello commerciale. Così il Summer Festival non è più soltanto una festa annuale, ma è diventato un elemento centrale dell'identità positiva del nostro territorio”, ha aggiunto Daniele Bettolo, vicesindaco e assessore al commercio.

Per ulteriori informazioni: https://www.audere.srl/