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Eventi | 20 giugno 2026, 09:15

Nina Zilli la grande protagonista di Beinasco Summer Festival 2026

A luglio tanta altra musica, spettacolo e intrattenimento gratuito

Nina Zilli la grande protagonista di Beinasco Summer Festival 2026

Nina Zilli la grande protagonista di Beinasco Summer Festival 2026

Torna anche quest'anno il Beinasco Summer Festival, la rassegna estiva promossa dal Comune di Beinasco e prodotta da Gruppo Audere che, edizione dopo edizione, si è affermata come uno degli appuntamenti più attesi dell'estate beinaschese. 

Prende forma il programma di luglio: una serie di serate gratuite in Piazza Dolci dedicate alla musica dal vivo, allo spettacolo e all'intrattenimento per tutte le generazioni. Diventato ormai un punto fermo dell'estate cittadina, il festival coinvolgerà il territorio tra Beinasco e Borgaretto, con l'obiettivo di creare occasioni di incontro, socialità e valorizzazione degli spazi pubblici attraverso una programmazione accessibile e trasversale. 

La lineup di luglio propone quattro serate differenti per linguaggi e pubblico, accomunate dalla volontà di offrire momenti di qualità e aggregazione aperti a tutti. A completare l'offerta del festival, saranno presenti proposte di street food, specialità gastronomiche e momenti di intrattenimento a partire dalle ore 19.00. 

Il programma completo

● 17 luglio – Millennium 90/2000 con DJ Jad, Wlady e Shorty Shok (ore 21.00), una serata dedicata ai grandi successi degli anni Novanta e Duemila. 

● 18 luglio – Queen Forever – The Show (ore 21.00), il tributo dedicato alla musica e all'energia dei Queen. 

● 19 luglio – Christian Express + Tatanka (ore 20.00), appuntamento che unisce musica ed elettronica con uno dei nomi più iconici della scena dance italiana. 

● 20 luglio – Nina Zilli (ore 21.00), protagonista della serata conclusiva della prima parte del festival, preceduta dalle esibizioni di artiste emergenti a partire dalle ore 20.00. 

I commenti

"Il Beinasco Summer Festival è ormai uno degli appuntamenti più attesi della nostra estate: un evento che i beinaschesi sentono proprio e che ogni anno riempie piazza Dolci di famiglie e di persone di tutte le età. Per noi portare grande musica e cultura nelle piazze, gratuitamente e senza biglietto, non è un dettaglio: è il segno di una Beinasco ambiziosa, capace ormai ogni anno di portare sul proprio territorio artisti di livello nazionale e spettacoli di grande qualità, e di far stare insieme le persone creando ricordi condivisi. Ecco perché continueremo a sostenere e a far crescere iniziative come questa: è la Beinasco che avevamo in mente, ed è la città che vogliamo continuare a costruire", ha dichiarato il sindaco di Beinasco Daniel Cannati.

Il Summer Festival arriva alla sua quarta edizione e si conferma uno degli eventi pubblici di maggior richiamo della provincia di Torino. Ogni anno porta nelle nostre piazze un pubblico sempre più numeroso, attratto dall'atmosfera dell'estate all'aperto e dalle numerose proposte di street food. E i risultati sono tangibili, con una domanda in crescita sia sul fronte immobiliare sia su quello commerciale. Così il Summer Festival non è più soltanto una festa annuale, ma è diventato un elemento centrale dell'identità positiva del nostro territorio”, ha aggiunto Daniele Bettolo, vicesindaco e assessore al commercio.

Per ulteriori informazioni: https://www.audere.srl/ 

Massimo De Marzi

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