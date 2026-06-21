Ex Mazda Palace, il gigante dimenticato delle Vallette che continua a far discutere

Un gigante di cemento chiuso da quindici anni, nel cuore di un quartiere che nel frattempo è completamente cambiato volto. Mentre la Continassa si è trasformata in uno dei poli più moderni della città grazie agli investimenti della Juventus, l'ex PalaStampa di via Traves continua a restare imprigionato nel degrado e nell'abbandono. Una situazione ripresa in Circoscrizione 5, dove il gruppo di Fratelli d'Italia chiede al Comune di fare chiarezza sul futuro dell'ex Mazda Palace e sulle prospettive di recupero di una struttura che per anni ha rappresentato un punto di riferimento per concerti, eventi sportivi e manifestazioni culturali.

Il simbolo di un'occasione mancata

Inaugurato il 22 ottobre 1994 con un concerto di Adriano Celentano, il PalaStampa è stato per oltre un decennio uno dei principali contenitori per lo spettacolo e gli eventi di Torino. Poi la chiusura nel 2011 e l'inizio di una lunga fase di inattività che dura ancora oggi.

Nel frattempo, tutto attorno è cambiato. La Continassa è diventata il quartier generale della Juventus, con la riqualificazione della cascina storica, la nascita del centro sportivo bianconero, degli uffici societari e del J|Hotel. Il vecchio palazzetto, invece, è rimasto fermo, trasformandosi progressivamente in uno dei simboli del degrado urbano della periferia nord-ovest.

Fratelli d'Italia porta il caso in aula

A riaccendere i riflettori sull'area sono i consiglieri di Fratelli d'Italia della Circoscrizione 5 Cinzia Redavid (capogruppo), Alfredo Ballatore e Bruno Francavilla che hanno presentato un'interpellanza per chiedere chiarimenti sullo stato della struttura e sulle prospettive future.

L'impianto è attualmente nella disponibilità della Società Gestione Grandi Manifestazioni (Ggm), subentrata nella concessione originariamente affidata negli anni Novanta per la costruzione e gestione del palazzetto. Una convenzione destinata a scadere nel 2030.

Da capire quale sia lo stato di utilizzo e manutenzione dell'impianto. Ma soprattutto se esistano già interlocuzioni o progetti per riportare vita in uno spazio che potrebbe tornare a ospitare attività culturali, sportive e sociali al servizio del quartiere.

Un'opportunità per le Vallette

"Il recupero dell'ex Mazda Palace - così i consiglieri -, potrebbe rappresentare un'importante occasione di rilancio per le Vallette e per l'intera Circoscrizione 5. La richiesta è quella di avviare percorsi di riqualificazione, coinvolgendo soggetti pubblici e privati, per restituire alla cittadinanza uno spazio oggi inutilizzato ma potenzialmente strategico".