Attimi di terrore a Villanova Canavese, otto giovani intrappolati a trenta metri d'altezza su una giostra

Una tranquilla serata di svago si è trasformata in un incubo per un gruppo di otto ragazzi a Villanova Canavese.

Ieri sera, intorno alle 22, un guasto ha bloccato improvvisamente la giostra su cui si trovavano, lasciandoli sospesi nel vuoto a un'altezza di circa trenta metri. Per alcuni di loro la situazione è stata resa ancora più critica e delicata dal fatto di essere rimasti bloccati a testa in giù, in una posizione di estrema vulnerabilità.

L'operazione di salvataggio

L'allarme è scattato in pochissimi minuti, richiamando sul posto le squadre dei vigili del fuoco. Gli operatori hanno subito avviato le complesse e delicate manovre per mettere in sicurezza l'attrazione, liberare i giovani e riportarli sani e salvi a terra. Un intervento condotto in alta quota che ha richiesto lucidità e grande tempismo per scongiurare conseguenze fisiche e psicologiche ai ragazzi coinvolti.

L'intervento sanitario e le valutazioni

Ad attendere i giovani a terra c'era il personale sanitario del 118 di Azienda Zero, pronto a prestare le prime cure. I soccorritori hanno valutato attentamente le condizioni di tutti i coinvolti, dedicando un'attenzione particolare a chi aveva trascorso l'attesa completamente capovolto. Fortunatamente, la disavventura si è risolta nel migliore dei modi e con un grande sospiro di sollievo: al termine dei controlli sul posto, per nessuno di loro è stato necessario il trasporto in ospedale.