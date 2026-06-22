Nasce la Leo Run - Le Terre del Dahu: sport e solidarietà nel verde della Val Germanasca

Una giornata di sport e solidarietà immersi nel verde della Val Germanasca. È in programma per domenica 28 giugno la prima edizione della Leo Run – Le Terre del Dahu, corsa e camminata non competitiva in montagna. L’iniziativa benefica è organizzata dal Leo Club del Pinerolese, in collaborazione con Lions Club del Pinerolese Host Pinerolo Acaja Airasca None.

Un’occasione per trascorrere una giornata di sport, natura e solidarietà nello splendido scenario di Riclaretto e del Colle del Lazzarà, all’interno del Gran Consortile.

Il costo dell’iscrizione è di 20 euro e ciascun partecipante riceverà un pacco gara con bottiglietta d’acqua, voucher per due gofri, maglietta dell’evento e tanti altri gadget.

L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto agli ambulatori medici della Val Chisone e della Val Germanasca, con l’obiettivo di acquistare un defibrillatore, un frigorifero stazionario e uno mobile per i vaccini.

Partecipare è molto semplice. Si può scegliere la sfida della corsa competitiva sul percorso da 10 km, con un dislivello di 723 metri. Oppure si può optare per la camminata non competitiva sul percorso da 6 km o, ancora, per la piacevole passeggiata da 1 km accessibile anche ai meno allenati e ai più piccoli. Tre percorsi differenti, ma tutti immersi nei boschi della rigogliosa valle alle porte di Torino. Ad attendere i partecipanti al traguardo ci sarà un punto ristoro dove si potranno gustare i tradizionali gofri.

Il ritrovo è in Borgata Albarea (nel comune di Perrero) alle 9, con partenza della gara alle 10.30.

Iscrizioni al link https://tinyurl.com/iscrizioni-leorun

oppure chiamando il numero (+39) 333 686 1675