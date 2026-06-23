Tav, il M5S rilancia la battaglia: "Il campo largo dica chiaramente no"

Il Movimento 5 Stelle torna ad alzare il livello dello scontro sulla Torino-Lione e lancia un appello agli alleati del centrosinistra: serve una posizione netta contro il Tav. Dopo l'ultima riunione della Commissione intergovernativa italo-francese tenutasi a Chambéry, i pentastellati sostengono che l'opera stia confermando tutte le criticità denunciate negli ultimi anni, tra costi in aumento, tempi sempre più lunghi e incertezze sulle coperture finanziarie future.

Secondo i deputati Antonino Iaria e Chiara Appendino, la senatrice Elisa Pirro e i consiglieri regionali Sarah Disabato, Alberto Unia e Pasquale Coluccio è arrivato il momento di aprire una riflessione politica più ampia che coinvolga tutto il cosiddetto "campo largo", chiedendo alle altre forze progressiste di esprimersi chiaramente sul futuro dell'infrastruttura.

L'attacco ai costi e ai tempi dell'opera

Al centro delle critiche ci sono le conclusioni emerse durante l'incontro del 17 giugno a Chambéry. I rappresentanti del Movimento evidenziano come la fase finale dei lavori potrebbe richiedere ulteriori risorse economiche e come, secondo alcune stime, il completamento dell'opera possa slittare fino al 2045.

Una prospettiva che, secondo i pentastellati, rischierebbe di rendere il progetto superato rispetto alle future esigenze della mobilità europea e alle nuove tecnologie del trasporto sostenibile.

Nel mirino il tratto Orbassano-Avigliana

Particolarmente contestato è il progetto della tratta nazionale tra Orbassano e Avigliana. Per il Movimento 5 Stelle si tratta di un intervento dal costo stimato di circa 3 miliardi di euro a fronte di finanziamenti oggi disponibili molto inferiori.

Una scelta che, sostengono i parlamentari e i consiglieri regionali del M5S, comporterebbe anni di cantieri e un forte impatto sul territorio della Valle di Susa senza garanzie sui tempi effettivi di completamento.

"Le risorse vadano alla metropolitana"

La proposta alternativa avanzata dai pentastellati riguarda il trasporto pubblico locale torinese. Secondo il Movimento, le risorse previste per la nuova tratta potrebbero essere destinate a opere considerate prioritarie dai cittadini.

Nel mirino finiscono i ritardi sul prolungamento della Linea 1 della metropolitana verso Rivoli e la mancata partenza della futura Linea 2. Interventi che, secondo il M5S, avrebbero un impatto immediato sulla mobilità quotidiana di Torino e dell'area metropolitana.