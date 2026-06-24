Regio, ecco la stagione dei Concerti: 8 eventi tra grandi classici, riscoperte e nuove sonorità

Torna anche nel 2026/2027 la stagione I Concerti del Teatro Regio, in programma dal 12 novembre 2026 al 17 maggio 2027. Il cartellone, costruito su otto appuntamenti che attraversano epoche, stili e sensibilità differenti, si presenta come un percorso musicale di ampio respiro europeo, che mette in dialogo Orchestra e Coro, Coro di voci bianche e Filarmonica TRT, con la partecipazione di direttori e solisti di prestigio internazionale.

La stagione si muove tra profumi orientali, simbolismo francese, anima russa, ritmi iberici e sinfonismo mitteleuropeo, restituendo la musica come linguaggio universale capace di unire memoria, sacro, contemporaneità e futuro.

Una stagione che dialoga con l'opera

Il Sovrintendente Mathieu Jouvin sottolinea la volontà di costruire un grande racconto musicale che intrecci la programmazione sinfonica con quella lirica, creando rimandi tematici e stilistici. Tra gli elementi più attesi, il debutto nella stagione sinfonica del leggendario pianista Grigory Sokolov, protagonista del recital Assoluto.

Il direttore musicale Andrea Battistoni firma due programmi che rispecchiano la sua sensibilità: Ravel, De Falla, Berlioz, Sinigaglia e Mascagni, con un'attenzione particolare alle pagine italiane meno frequentate.

Solisti e direttori ospiti

La stagione accoglie interpreti di generazioni e provenienze diverse: Antoinette Dennefeld, Dmitry Korchak, Franco Vassallo, Alisa Kolosova; Davide “Boosta” Dileo, protagonista del progetto elettronico sinfonico Fusioni; Anna Tifu, solista del Concerto per violino di Brahms. I direttori Emmanuel Tjeknavorian, Nicolò Umberto Foron, Felix Mildenberger, Ariane Matiakh, Valentino Corvino.

Info e programma completo

Teatro Regio, piazza Castello 215, Torino. Tel. 0118815.241/242 - email biglietteria@teatroregio.torino.it