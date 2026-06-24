Sestriere, torna la Granfondo: tre giorni di ciclismo sulle montagne torinesi

È stata presentata ufficialmente la tre giorni di grande ciclismo che accenderà le montagne torinesi, culminando con l'undicesima edizione della Gran Fondo Sestriere - Colle delle Finestre. Alla conferenza stampa in Regione Piemonte sono intervenuti l'assessore allo Sport Paolo Bongioanni, Silvio Carletto (Visit Piemonte), il vicesindaco di Meana di Susa Ivo Cotterchio e Massimo Rosso (FCI Piemonte).

L'assessore Bongioanni ha sottolineato l'importanza del finanziamento regionale per eventi capaci di trasformare gli sportivi in futuri turisti. Per approfondire i dati sul flusso turistico e i progetti di promozione locale. Il comune di Meana di Susa si conferma tra i protagonisti assoluti di questa edizione, legando indissolubilmente il proprio nome a una delle salite più iconiche e dure d'Europa: il Colle delle Finestre, famoso per i suoi impegnativi tratti di strada sterrata. La sinergia tra le amministrazioni locali e la Federazione Ciclistica Italiana mira a valorizzare non solo l'aspetto agonistico, ma anche la sostenibilità e la bellezza paesaggistica della Val di Susa. Maggiori dettagli sui regolamenti e il calendario delle competizioni nazionali sono disponibili sul sito della Federazione Ciclistica Italiana.

Il sipario si alzerà domenica 5 luglio alle ore 8:30 da Cesana Torinese. Gli atleti si misureranno sul percorso della Granfondo (103,6 Km e 3.170 metri di dislivello) o sulla Medio Fondo (79 Km e 2.370 metri di dislivello). I primi arrivi al traguardo di Sestriere sono previsti a partire dalle 11 per il percorso medio e dalle 12 per i corridori impegnati nella prova più lunga. Una tre giorni di sport che promette di portare grande visibilità e appassionati da tutta Italia.