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Cultura e spettacoli | 25 giugno 2026, 15:32

A San Pietro in Vincoli, la rassegna estiva "Amami Ancora - Summer Stage"

Fino a settembre concerti, proiezioni, incontri, spettacoli

A San Pietro in Vincoli, la rassegna estiva &quot;Amami Ancora - Summer Stage&quot;

“Amami Ancora – Summer Stage”, la rassegna estiva ideata da AMA Factory, Ramo D'Oro e LabPerm che, fino a settembre, animerà gli spazi di San Pietro in Vincoli con un ricco calendario di spettacoli dal vivo, concerti, proiezioni cinematografiche e momenti di incontro aperti alla cittadinanza.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di trasformare questo luogo in un punto di riferimento culturale e sociale per l'estate torinese, offrendo occasioni di partecipazione e aggregazione accessibili a tutti. Proprio per questo, la maggior parte degli appuntamenti è a ingresso gratuito, permettendo a residenti e visitatori di vivere un'offerta culturale di qualità senza barriere economiche.

comunicato stampa

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