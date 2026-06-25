A San Pietro in Vincoli, la rassegna estiva "Amami Ancora - Summer Stage"

“Amami Ancora – Summer Stage”, la rassegna estiva ideata da AMA Factory, Ramo D'Oro e LabPerm che, fino a settembre, animerà gli spazi di San Pietro in Vincoli con un ricco calendario di spettacoli dal vivo, concerti, proiezioni cinematografiche e momenti di incontro aperti alla cittadinanza.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di trasformare questo luogo in un punto di riferimento culturale e sociale per l'estate torinese, offrendo occasioni di partecipazione e aggregazione accessibili a tutti. Proprio per questo, la maggior parte degli appuntamenti è a ingresso gratuito, permettendo a residenti e visitatori di vivere un'offerta culturale di qualità senza barriere economiche.