Addio al M5S, Barbara Fassone entra nel direttivo di Moncalieri Coraggiosa

Una scelta maturata negli ultimi mesi, dopo che il M5S aveva scelto di non correre a Moncalieri, rinunciando a presentare una propria lista alle recenti elezioni che hanno 'incoronato' Lorenzo Mauro come nuovo sindaco: Barbara Fassone, capogruppo pentastellato nella scorsa consiliatura, lascia il MoVimento ed entra ufficialmente nel direttivo di Moncalieri Coraggiosa.

Dal M5S a Moncalieri Coraggiosa

La stessa Fassone spiega le ragioni di questa scelta, partendo da lontano, da quel 2014 nel quale iniziò la sua storia con il M5S: "Ero piena di sogni, di voglia di cambiare le cose, di mettere la faccia per i cittadini. Grazie a quel movimento e alla fiducia di tanti moncalieresi, sono riuscita a entrare in Consiglio comunale. Ho portato avanti battaglie, proposte, interrogazioni e mozioni. Ho messo anima e corpo in ogni atto, perché credevo di fare la differenza per la nostra comunità. Poi, alle scorse elezioni di maggio, è arrivato il colpo - sottolinea, per far capire quando è arrivato il punto di rottura - Il Movimento 5 Stelle ha scelto di non presentare una lista a Moncalieri. E io, dopo anni di sacrifici e di impegno, mi sono sentita abbandonata. Come se tutto il lavoro fatto, tutte le notti passate a studiare pratiche e ad ascoltare le storie dei cittadini, fossero stati dimenticati. Mi sono sentita sola, spiazzata. Avevo ancora così tanta voglia di fare, di portare avanti quelle istanze che la gente mi aveva affidato, ma all'improvviso mi sono ritrovata senza una casa politica".

Ma proprio in quel momento di smarrimento politico, "quasi per caso, ho incontrato Moncalieri Coraggiosa. E devo essere sincera: è stato come trovare un porto dopo una tempesta", ha spiegato Fassone. "Ho trovato persone vere, senza tessere di partito, senza giochi di potere. Persone che non parlano per slogan, ma che sanno ascoltare e mettersi in gioco per la città. Avevamo gli stessi sogni, gli stessi valori, la stessa voglia di cambiare le cose. Ho scelto di sostenerli senza candidarmi, perché credevo in loro. Volevo far crescere questo progetto dal basso, con umiltà, perché Moncalieri ha bisogno di una forza civica che sia davvero libera dai meccanismi logori della politica tradizionale".

Fassone: "Per me un nuovo inizio"

Oggi, però, è arrivato il momento di "fare un passo in più: entrare nel direttivo. Ho accettato con entusiasmo, perché ho capito che non ero sola. Che qualcuno credeva ancora in me e nel mio impegno. Non fingo neutralità e non scelgo una posizione di attesa. Questa è la mia scelta, fatta con la testa e con il cuore - conclude Barbara Fassone - Lascio il M5S per abbracciare un nuovo progetto, ma non chiudo un capitolo: lo trasformo in un nuovo inizio, sempre al servizio della mia città. Moncalieri merita una forza civica coraggiosa, libera e vicina ai cittadini. E io, da oggi, sarò ancora più impegnata per costruirla, dentro questo progetto che sento profondamente mio".