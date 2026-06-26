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Attualità | 26 giugno 2026, 11:15

Caldo record nelle scuole piemontesi: FLC CGIL chiede interventi urgenti

Temperature oltre i 30 gradi nelle aule durante esami, attività didattiche e lavoro delle segreterie: richiesta di un confronto immediato con l'Ufficio Scolastico Regionale

Caldo record nelle scuole piemontesi: FLC CGIL chiede interventi urgenti

La FLC CGIL Piemonte ha inviato una nota urgente al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per denunciare la situazione di grave disagio che sta colpendo la comunità scolastica a causa delle temperature eccezionalmente elevate registrate all'interno degli istituti in queste settimane di giugno.

Con lo svolgimento degli esami di Stato, il proseguimento delle attività didattiche nelle scuole dell’infanzia e il lavoro delle segreterie, migliaia di studentesse, studenti, docenti e personale ATA si trovano a operare in ambienti strutturalmente inadeguati a fronteggiare l’ondata di calore, con evidenti rischi per la salute e la sicurezza.

"Non si può considerare l'afa estiva come un'improvvisa emergenza: i cambiamenti climatici impongono una gestione strutturale e non estemporanea. Lavorare e sostenere esami con oltre 30 gradi all'interno delle aule compromette il benessere psicofisico e il diritto a condizioni di lavoro dignitose e sicure", dichiara Serena Morando, Segretaria Generale FLC CGIL Piemonte.

Nella lettera inviata all'USR, la FLC CGIL Piemonte ha richiesto un incontro urgente per dare risposte tempestive e affrontare i seguenti punti nodali:

- Monitoraggio delle temperature: rilevazione costante delle condizioni microclimatiche all'interno dei plessi scolastici del territorio regionale.

- Linee guida e flessibilità organizzativa: indicazioni chiare ai Dirigenti Scolastici per l'adozione di misure di mitigazione (rimodulazione degli orari, ventilazione meccanica, pause adeguate, approvvigionamento di acqua).

- Piano straordinario di edilizia scolastica: interventi a medio-lungo termine, d'intesa con gli enti locali per l'efficientamento energetico e la climatizzazione degli edifici scolastici, la maggior parte dei quali risulta obsoleta.

Conclude Morando: “La FLC CGIL Piemonte vigilerà con fermezza affinché la tutela della salute di chi lavora e di chi studia nella scuola pubblica rimanga una priorità assoluta delle istituzioni”.

Comunicato stampa

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