Torino perde Angelo Benessia, protagonista della vita culturale e istituzionale

Si è spento Angelo Benessia, avvocato torinese nato il 18 ottobre 1941, figura di rilievo nel panorama culturale e istituzionale della città, che nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di primo piano in ambito bancario, fondazionale e musicale.

Benessia ha guidato la Compagnia di San Paolo tra il 2008 e il 2010, in una fase delicata per uno dei principali enti filantropici del Paese. Prima ancora, dal 2001 al 2008, aveva ricoperto la presidenza dell’Unione Musicale di Torino, contribuendo in modo determinante alla crescita e alla diffusione della musica classica in città e al rafforzamento del ruolo dell’istituzione nel circuito culturale nazionale.

Profondo conoscitore e appassionato sostenitore della musica, Benessia ha sempre intrecciato la propria attività professionale con un costante impegno per la cultura, accompagnando e sostenendo realtà artistiche torinesi e promuovendo iniziative legate alla valorizzazione del patrimonio musicale.

La sua figura è stata per anni un punto di riferimento nel dialogo tra istituzioni, cultura e mondo economico, in una città in cui il ruolo delle fondazioni ha assunto un peso crescente nello sviluppo sociale e culturale. Con la sua scomparsa Torino perde una personalità che ha attraversato decenni di trasformazioni della vita cittadina, lasciando un’eredità significativa nel campo della promozione culturale e della musica.

La Fondazione Unione Musicale ha espresso il proprio profondo cordoglio per la scomparsa del Presidente Angelo Benessia, capace "di contribuire in modo determinante al consolidamento del ruolo dell’Ente nel panorama musicale cittadino e nazionale, accompagnandone anche il percorso di rinnovamento giuridico e organizzativo culminato nella trasformazione in Fondazione".