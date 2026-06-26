Responsabilità contabile, formazione in Questura a Torino per dirigenti e funzionari

Nell’ambito delle attività di aggiornamento professionale della Polizia di Stato, si è svolto questa mattina, presso la Sala Faraoni della Questura di Torino, un importante momento formativo dedicato al tema della “Responsabilità contabile”.

All’incontro ha preso parte la Procuratrice regionale della Corte dei Conti per il Piemonte, dottoressa Fernanda Fraioli, che ha approfondito le tematiche di settore, offrendo ai presenti una preziosa e dettagliata panoramica tecnica e giuridica della materia.

All’evento, promosso dal Questore di Torino dottor Massimo Gambino, hanno partecipato i Dirigenti e Funzionari della Questura, delle Specialità della Polizia di Stato e delle Sezioni di P.G. presso i Tribunali di Torino e Ivrea.

La giornata di approfondimento si è inserita nel quadro delle disposizioni previste dell’Accordo Nazionale Quadro, confermandosi un fondamentale momento di condivisione e di aggiornamento professionale per i Funzionari della Polizia di Stato.