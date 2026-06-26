Scomparsa da quattro giorni, minorenne ritrovata in una chiesa del centro

Si è conclusa fortunatamente nel migliore dei modi e in tempi brevi la vicenda di una ragazza minorenne di origini filippine residente a Torino, rintracciata grazie al Reparto Polizia di Prossimità della Polizia Locale.

L’episodio è iniziato lo scorso 18 giugno quando, durante un consueto controllo inerente le inadempienze scolastiche, gli agenti hanno contattato la madre di una giovane risultata spesso assente. La donna, disperata, ha spiegato che la figlia era scomparsa da quattro giorni e che, nonostante la denuncia formale, presentata il 14 giugno, in seguito alla quale erano state tempestivamente attivate le procedure di ricerca per i minori previste dalla normativa vigente, non aveva ancora ricevuto alcuna comunicazione.

Il pomeriggio successivo, la madre è stata accolta negli uffici del Reparto per dare corso ad indagini mirate. La donna ha riferito di essere stata bloccata dalla figlia sui suoi profili social, ma di averla riconosciuta in una foto pubblicata da un'amica, in cui le due ragazze sembravano trovarsi in una località di mare.

Grazie alla collaborazione con la Polizia Ferroviaria, gli agenti hanno scoperto che la minore era in viaggio, di ritorno verso il capoluogo piemontese. In pochissimo tempo, gli agenti l'hanno rintracciata all'interno di una chiesa del centro cittadino.

La ragazza, in buone condizioni, ha spiegato di essersi allontanata volontariamente in seguito a tensioni scolastiche e familiari.

Accompagnata negli uffici del Reparto in via Bologna, ha inizialmente mostrato una forte chiusura, rifiutando di incontrare la madre, ma la sensibilità e la capacità d'ascolto degli agenti sono state decisive. Dopo un lungo e paziente colloquio di mediazione, la giovane ha superato le proprie riserve e ha accettato il ricongiungimento con la donna. In serata, madre e figlia si sono riabbracciate e sono tornate a casa insieme.







