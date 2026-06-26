M5S di Pinerolo: “Perrino si dimetta da consigliere”. Lui risponde picche

Prima l’interrogazione sui dossi, che ha scatenato la bagarre. Ora un botta e risposta che alza il tono dello scontro politico. Il M5S e il suo ex consigliere Salvatore Perrino hanno intrapreso un braccio di ferro che sembra destinato a trascinarsi fino a fine mandato, nel 2027.

Dopo lo scontro di mercoledì 24 in aula, tra il sindaco e Perrino, il Movimento pinerolese gli chiede: “Un atto di onestà, prendendo atto della distanza creatasi e rimettendo il proprio incarico con le dimissioni dal Consiglio Comunale per dare la possibilità di ricoprire tale ruolo a chi ancora crede nel Movimento ed in questo gruppo”.

Nella nota stampa, si ritorna sull’interrogazione sottolineando come “l’intento evidente è quello di mettere in imbarazzo, per rivalse personali, assessora e sindaco (entrambi del Movimento!)”. E viene stigmatizzata anche la scelta dell’ex pentastellato: “Rimanere in Consiglio comunale nel Gruppo Misto, senza un minimo confronto con il gruppo locale, rappresenta una totale mancanza di rispetto che non possiamo accettare”. Un percorso diverso da quello che aveva fatto Giorgio Pittau, che aveva lasciato il gruppo consigliare e il Movimento per le posizioni del leader Conte sulla guerra in Ucraina. Allora Pittau si era confrontato con i compagni di partito ed era pronto a rimettere il mandato, per fare spazio a un nuovo consigliere, ma nessuno gli aveva chiesto di dimettersi.

Perrino invece non ha avuto un confronto e non intende farsi da parte: “La gente mi ha votato e ho preso di più degli assessori della Giunta uscente. Non sono io a dover dire grazie al Movimento, è il Movimento a dover dire grazie a me” rincara la dose. Alle elezioni comunali del 2021, era stato il più votato, con 58 preferenze, superando di una preferenza l’assessora Proietti.