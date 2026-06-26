Parco Artiglieri da Montagna, il comitato chiede trasparenza: "Il Comune parli ai cittadini"

Dopo mesi di indiscrezioni, incontri riservati e un dibattito rimasto lontano dagli occhi dei cittadini, sul futuro del parco Artiglieri da Montagna torna ad alzarsi la voce del Comitato Essenon Torino. L'associazione, impegnata da oltre cinque anni nella difesa dell'area verde di corso Vittorio Emanuele II, chiede ora che il confronto esca dalle stanze istituzionali e diventi pubblico, coinvolgendo direttamente la cittadinanza.

La richiesta arriva dopo le prime notizie sul destino del parco e dell'intero comparto urbanistico interessato dal progetto. Per il comitato è il momento della trasparenza: "È finito il tempo delle trattative lontano dai riflettori", scrivono gli attivisti, sollecitando il Comune a organizzare un incontro pubblico direttamente all'interno del parco.

"La difesa del parco si è costruita sul territorio"

Nel comunicato il Comitato Essenon rivendica il lavoro svolto negli ultimi anni, sottolineando come la tutela dell'area non sia stata soltanto una battaglia politica, ma anche un impegno quotidiano sul campo.

Gli attivisti ricordano le numerose iniziative organizzate per far vivere il parco, le attività di monitoraggio ambientale, gli interventi di giardinaggio e pulizia, oltre alle raccolte firme e alle iniziative portate nei Consigli di Circoscrizione per mantenere alta l'attenzione sul futuro dell'area.

Proprio per questo, spiegano, chi ha contribuito concretamente alla salvaguardia del parco non può essere escluso dalle decisioni che ne determineranno il futuro.

La richiesta: un'assemblea pubblica nel parco

Il comitato chiede che l'amministrazione comunale convochi un momento di confronto aperto a tutti i cittadini, direttamente al parco Artiglieri da Montagna.

L'obiettivo è fare chiarezza sui progetti in corso e spiegare quali saranno le scelte relative all'area, mettendo fine alle indiscrezioni e garantendo un'informazione accessibile e trasparente.

Secondo gli attivisti, il futuro di uno spazio pubblico così significativo non può essere discusso esclusivamente negli uffici, ma deve coinvolgere chi quel luogo lo vive quotidianamente.