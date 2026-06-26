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S. Salvario / Lingotto | 26 giugno 2026, 14:37

Camper abusivi al parco Di Vittorio, scende in strada il Comitato Torino Tricolore

“Basta degrado e minacce”, i volontari chiedono lo sgombero dell’area

Il blitz del comitato Torino Tricolore

Il blitz del comitato Torino Tricolore

Sono scesi in strada ieri sera i volontari del Comitato Torino Tricolore per dire basta ai camper che da tempo occupano abusivamente il parco Di Vittorio impedendone l’utilizzo ai residenti.

I cittadini della zona ci hanno chiesto aiuto per l’ormai noto problema dei camper che occupano abusivamente il parco Di Vittorio e noi non ci siamo tirati indietro - ha dichiarato Matteo Rossino, portavoce del Comitato Torino Tricolore -, non è possibile che le famiglie debbano rinunciare a vivere quest’area verde a causa di soggetti incivili che hanno invaso uno spazio pubblico. Furti, minacce, aggressioni e prepotenze devono finire. Solo pochi giorni fa un commerciante è stato minacciato da un ubriaco proveniente proprio da questi camper. Non potevamo rimanere a guardare. Ora - ha concluso Rossino - vogliamo che chi di dovere prenda provvedimenti seri e radicali per risolvere il problema mandando via questi camper una volta per tutte!”.

Il blitz del comitato Torino Tricolore

Il blitz del comitato Torino Tricolore

Comunicato stampa

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