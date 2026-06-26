Camper abusivi al parco Di Vittorio, scende in strada il Comitato Torino Tricolore

Sono scesi in strada ieri sera i volontari del Comitato Torino Tricolore per dire basta ai camper che da tempo occupano abusivamente il parco Di Vittorio impedendone l’utilizzo ai residenti.

“I cittadini della zona ci hanno chiesto aiuto per l’ormai noto problema dei camper che occupano abusivamente il parco Di Vittorio e noi non ci siamo tirati indietro - ha dichiarato Matteo Rossino, portavoce del Comitato Torino Tricolore -, non è possibile che le famiglie debbano rinunciare a vivere quest’area verde a causa di soggetti incivili che hanno invaso uno spazio pubblico. Furti, minacce, aggressioni e prepotenze devono finire. Solo pochi giorni fa un commerciante è stato minacciato da un ubriaco proveniente proprio da questi camper. Non potevamo rimanere a guardare. Ora - ha concluso Rossino - vogliamo che chi di dovere prenda provvedimenti seri e radicali per risolvere il problema mandando via questi camper una volta per tutte!”.