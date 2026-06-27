Motoseghe e sudore: a Bibiana vince la passione per il bosco

Hanno affrontato il caldo torrido di domenica scorsa con scarponi e pantaloni anti taglio per abbattere pali con la motosega, sramare alberi e recidere tronchetti con l’accetta. Le alte temperature, lo scorso fine settimana, hanno messo a dura prova i partecipanti che, da diverse zone del Piemonte e del nord Italia, sono arrivati a Bibiana per partecipare al Triathlon del Boscaiolo, in occasione del Wheila Weekend. “Onore al merito dei boscaioli che hanno trascorso tutta la giornata sotto il sole rovente ma anche ai bambini e ragazzi, una quarantina in tutto, che hanno partecipato ai giochi senza frontiere”, commenta Andrea Allasia uno degli organizzatori della festa che si svolge tutti gli anni a Cascina San Nazario.

Dal diciassettenne al settantanovenne

La gara amatoriale del Triathlon è diventata ‘dominio’ dei giovani: “Sono quattro i concorrenti che hanno partecipato quest’anno e, tra questi, tre sono del 2008” spiega Allasia. Il più giovane compirà 18 anni a dicembre: è Pierfrancesco Melada di Mezzenile che inoltre ha ricevuto il premio come partecipante più giovane al Triathlon. Il più anziano invece ha gareggiato tra i professionisti ed è il settantanovenne Luigi Moretto, anche lui di Mezzenile. È stato premiato invece perché arrivava da più lontano Fausto Fedrigo di San Stino di Livenza, in Veneto.

I Giordanengo non scendono dal podio

Sono saliti sul podio della gara dei professionisti Federico Gisolo, Valter Giordanengo e Mattia Miravalle. “Non c’è anno in cui uno dei Giordanengo di Robilante non salga sul podio. Questa volta è toccato a Valter uno dei due figli. Altre volte si sono classificati tra i primi Pierpaolo, il papà, o Marco, l’altro figlio” spiega Allasia.

La famiglia Giordanengo è parte attiva dell’organizzazione del Triathlon di Bibiana: “Il loro contributo è fondamentale per svolgere la gara qui ogni anno” aggiunge Allasia.

Ma sono tanti i volontari dell’associazione che organizza il Wheila Weekend che hanno lavorato sotto il caldo questo fine settimana: “Siamo stati messi a dura prova ma direi che l’abbiamo superata” sorride Allasia.