Da Nichelino alle montagne, una due giorni alla scoperta della Valle Po

E' arrivata l'estate, insieme al grande caldo. Nichelino ha messo in piedi una ricca rassegna estiva di eventi, ma vuole andare oltre. Così, nell’ambito del progetto TVB – Talenti, Visioni, Bisogni, finanziato attraverso Piemonte Giovani, ha deciso di proporre qualcosa che andasse oltre una semplice gita.

Da Nichelino alle montagne della Valle Po

"Abbiamo immaginato un progetto capace di mettere in rete le nuove generazioni nichelinesi con le comunità montane, creando occasioni di incontro, conoscenza e scambio tra territori che, pur essendo così vicini, spesso finiscono per conoscersi troppo poco", ha spiegato l'assessore alle Politiche giovanili Fiodor Verzola. Per questo, il 10 e 11 luglio, viene organizzata una due giorni completamente gratuita in Valle Po, rivolta ai giovani e alle giovani tra i 18 e i 34 anni residenti in Piemonte.

Si visiteranno Rifreddo, Paesana, Balma Boves, Ostana e Pagno, vivendo il territorio attraverso esperienze concrete: escursioni, attività in e-bike sui sentieri, pernottamento in quota e momenti di confronto con i giovani che quei luoghi li vivono ogni giorno. "Sarà completamente gratuito, perché crediamo che esperienze di questo tipo debbano essere accessibili a tutte e tutti", ha aggiunto Verzola.

"Costruire relazioni tra comunità diverse"

Un’occasione per scoprire uno dei territori più belli del Piemonte e, allo stesso tempo, costruire relazioni tra comunità diverse. Da Nichelino alle montagne, dalle montagne a Nichelino.

Iscrizioni aperte fino al 30 giugno al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK0ctB_6Axi7xuBdzPCGZOUhKZth13FMJLvZ5OIsRvxb-XBw/viewform