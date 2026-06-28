Successo a Cesana Torinese per il "Ripa Splashdown": la sfida delle barche di cartone colora il torrente [FOTO]

Oggi, domenica 28 giugno, si tiene l'evento conclusivo della prima edizione del Ripa Splashdown a Cesana Torinese. La manifestazione che per due giorni ha trasformato il territorio in un'arena di gioco e spettacolo all'aria aperta.

Il torrente Ripa, inserito nel suggestivo panorama alpino del comune di Cesana, è diventato il palcoscenico naturale di risate, creatività e sfide acquatiche capaci di coinvolgere un pubblico di tutte le età. Protagoniste assolute dell'iniziativa sono le imbarcazioni stravaganti costruite interamente a mano dai partecipanti, realizzate utilizzando come unici materiali un rotolo di nastro adesivo e del semplice cartone.