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Eventi | 28 giugno 2026, 12:26

Successo a Cesana Torinese per il "Ripa Splashdown": la sfida delle barche di cartone colora il torrente [FOTO]

Oggi la giornata conclusiva della prima edizione dell'evento che unisce creatività, gioco e rispetto per la natura nel cuore della valle

Oggi, domenica 28 giugno, si tiene l'evento conclusivo della prima edizione del Ripa Splashdown a Cesana Torinese. La manifestazione che per due giorni ha trasformato il territorio in un'arena di gioco e spettacolo all'aria aperta.

Il torrente Ripa, inserito nel suggestivo panorama alpino del comune di Cesana, è diventato il palcoscenico naturale di risate, creatività e sfide acquatiche capaci di coinvolgere un pubblico di tutte le età. Protagoniste assolute dell'iniziativa sono le imbarcazioni stravaganti costruite interamente a mano dai partecipanti, realizzate utilizzando come unici materiali un rotolo di nastro adesivo e del semplice cartone.

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