 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 28 giugno 2026, 14:26

“Troppo caldo per l’asfalto”, slittano i lavori sulla Sp 161 a Luserna San Giovanni

Rinviata la posa del nuovo manto nei tratti interessati dall’interramento dell’elettrodotto. Il cantiere partirà appena le temperature lo consentiranno

“Troppo caldo per l’asfalto”, slittano i lavori sulla Sp 161 a Luserna San Giovanni

È stata rimandata l’asfaltatura notturna della Sp 161 nei tratti dove la strada è stata interessata dall’interramento dell’elettrodotto. L’inizio del cantiere era atteso per lunedì 22 giugno.

“Non dispongo di una comunicazione ufficiale della ditta incaricata dei lavori, ma l’ipotesi più credibile è che l’intervento sia stato rimandato a causa delle temperature alte di questa settimana” spiega Marco Revel, vice sindaco di Luserna San Giovanni. Il caldo potrebbe incidere infatti sulla qualità del nuovo manto stradale: “La temperatura sull’asfalto raggiunge i cinquanta gradi è questo potrebbe comprometterne la qualità – aggiunge Revel –. Verso la fine della prossima settimana però potrebbe esserci un miglioramento delle condizioni climatiche e siamo certi che inizieranno i lavori appena possibile”.

Elisa Rollino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium