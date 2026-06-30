 / Attualità

Attualità | 30 giugno 2026, 12:24

Manutenzioni straordinarie, 300 mila euro per interventi sulla Fontana delle Quattro Stagioni

Anche quattro monumenti cittadini puliti e risistemati: ecco quali

Il Comune stanzia 300 mila euro per interventi sulla Fontana delle Quattro Stagioni

Il Comune stanzia 300 mila euro per interventi sulla Fontana delle Quattro Stagioni

Con una delibera presentata dall’assessore alla Cura della città Francesco Tresso, la Giunta comunale ha approvato, nella seduta odierna, i progetti di fattibilità tecnica ed economica per una serie di interventi di manutenzione straordinaria su alcuni monumenti cittadini.

Nel dettaglio, i progetti riguardano la pulitura e il ripristino del monumento a Luigi Lagrange, nell’omonima piazzetta; il restauro e recupero funzionale della Fontana delle Quattro Stagioni, collocata alle pendici del Monte dei Cappuccini; e, all’interno del Parco del Valentino, la pulitura e il ripristino del monumento dedicato ad Ascanio Sobrero e dei busti di Cesare Battisti e di Paolo Thaon di Revel

Il restauro di un monumento non è soltanto un intervento di tutela del patrimonio storico e artistico, ma rappresenta un investimento strategico per la valorizzazione di un’intera area della città – commenta l’assessore Tresso - Nel Parco del Valentino, il recupero delle tre statue completa il percorso di riqualificazione dell'area verde, mentre il restauro e la riattivazione della Fontana delle Quattro Stagioni contribuiranno a valorizzare quello che è un punto di connessione tra il Po, il Monte dei Cappuccini e il Museo Nazionale della Montagna, uno dei luoghi culturali e panoramici più iconici e fotografati di Torino. Prendersi cura del nostro patrimonio significa generare valore per la città, migliorare la qualità dello spazio pubblico e creare nuove opportunità per cittadini e turisti”.

I progetti sono stati sottoposti alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino. L’importo complessivo dei lavori è pari a circa 300mila euro e sarà interamente finanziato attraverso mutui.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium