Forza la portiera di un’auto e prova a fuggire, arrestato dalla polizia

Un intervento rapido, partito da una segnalazione al numero di emergenza, ha permesso alla Polizia di Stato di arrestare nei giorni scorsi a Torino un uomo di 46 anni, ritenuto responsabile di un tentato furto aggravato ai danni di un’auto in sosta in corso Castelfidardo.

L’operazione è stata condotta dagli agenti del commissariato San Secondo, intervenuti dopo la comunicazione alla Centrale Operativa che segnalava un soggetto intento ad armeggiare sulla portiera di un veicolo parcheggiato lungo la via.

Il tentativo di furto e la fuga a piedi

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, l’uomo era ancora nei pressi dell’area e stava cercando di allontanarsi a piedi lungo il marciapiede. Poco distante, i poliziotti hanno immediatamente individuato l’auto segnalata, che presentava evidenti segni di effrazione: il nottolino della portiera anteriore sinistra risultava manomesso e la carrozzeria riportava una profonda rigatura.

Secondo la ricostruzione, il 46enne sarebbe stato visto mentre tentava di forzare il veicolo, interrompendo l’azione solo dopo essersi accorto di essere osservato.

Le telecamere e i precedenti penali

Determinanti per l’identificazione sono state anche le immagini del sistema di videosorveglianza della zona, che hanno confermato la corrispondenza tra l’uomo fermato e l’autore del gesto.

Gli accertamenti successivi hanno inoltre evidenziato a carico del soggetto numerosi precedenti e condanne per reati contro il patrimonio, elemento che ha rafforzato il quadro indiziario raccolto dagli investigatori.

Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato. Il procedimento si trova ora nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.