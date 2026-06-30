Macchina contro il muro in pre-collina: linea 56 deviata

Disagi per gli automobilisti e torinesi che questa mattina si spostavano per raggiungere il centro dalla pre-collina di Torino. Intorno alle 9.15 si è verificato un incidente tra una micro-car ed una Fiat in corso Quintino Sella angolo via Gassino.

Scontro di lieve impatto tra i mezzi

Fortunatamente lo scontro tra i due mezzi è stato di lieve impatto, ma la Citroen ha terminato la sua corsa contro il muretto che divide le due carreggiate di scorrimento. Quella in direzione del centro città risulta in buona parte occupata quindi dalle due macchine incidentate: bloccato quindi il passaggio delle linee bus 56 e 75, che fanno capolinea in largo Tabacchi.

Deviate le linee in piazza Hermada

GTT ha quindi deciso di limitare le linee in piazza Hermada, dove temporaneamente si trova l'arresto finale.